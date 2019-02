El Consell reclama a la UE un Observatorio de Frutas y Hortalizas para evitar crisis como la citrícola

El presidente de la Generalitat, Xiimo Puig, ha anunciado en Berlín que ha remitido una solicitud al Comisario de Agricultura de la Comisión Europa, Phil Hoggan, para que ponga en marcha un Observatorio de Frutas y Hortalizas, un instrumento que servirá para conocer mejor la realidad de sectores como el citrícola y evitar graves crisis como la que se está registrando en esta campaña 2019/2020 en el campo valenciano. Este instrumento, que ya cuenta con precedentes como el de la Pesca, permitirá en todo momento un control estadístico de las exportaciones e importaciones, así como la calidad de los productos.

Puig, quien asiste al certamen Fruit Logistica, considera que "Europa debe tomar medidas" ante la grave situación del campo valenciano. Otra iniciativa del jefe del Ejecutivo autonómico ha sido enviar otra carta a la Comisaria de Comercio, Cecilia Malsmtrom, para trabajar conjuntamante y en la "mayor brevedad posible" en el control de las condiciones fitosanitarias exigidas para terceros países, tal como cumplen las exportaciones procedentes de España. Además, también se compromete a facilitar la información relativa a los precios percibidos por los productores naranjeros desde el inicio de la campaña.

El Consell sostiene que "persisten serias deficiencias en materia de controles fitosanitarios, de sanidad vegetal y de reciprocidad que hacen que los productores valencianos de cítricos no puedan competir en igualdad de condiciones con los exportadores de terceros países como Sudáfrica, Egipto, Turquía a Marruecos".

Desde la capital germana, Ximo Puig, rodeado por noventa firmas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, entre estas grandes compañías naranjeras como Citri&Co (Martinavarro-Río Tinto) o Asocioex (entidad que aglutina a los principales comercio para impulsar las clementinas de Castelló), el jefe del Consell no ocultó la "preocupación que existe por el impacto del Brexit. "No queremos nuevas fronteras, sino un 'brexit ligth' para no perjudicar a los clientes", indica Puig. En su opinión, la comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno central trabajan para establecer posibles planes de contingencia y reclamar la aplicación de posibles cláusulas de salvaguarda "efectivas" y "útiles" a la importación citrícola de Sudáfrica para defender los intereses de la Comunitat Valenciana.

Puig ha recorrido también los "stands" de otros cultivos agrarios como el caqui, Terra i Xufa i Patatas Aguilar, entre otros. Asegura que las inversiones del sector agrícola de la Comunitat Valenciana, en torno a los 6.000 millones de euros al año, así como su proyección exterior, garantizan la competitividad de esta actividad económica. Pese a la crisis con la que ha arrancado la campaña citrícola 2018/2019, Puig indicó que mantiene su potencial porque la autonomía acapara más de la mitad de la producción y la comercialización del negocio en España.

El jefe del Consell considera que "apoyar a cooperativas y comercios privados" en ese proceso de internacionalización resulta clave para que impulsen las ventas en Europa y en todo el mundo. Quiere que la citricultura pueda competir en precios y que todos los "eslabones de la cadena agroalimentaria", tanto productores como distribuidores y comercio "salgan ganando" en el mercado.

"Innovación y capacidad para producir y comercializar juntos es sin duda otra clave que deben avanzar las empresas y los profesionales del campo", resalta Puig en declaraciones a la prensa.

Las grandes firmas del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana no quieren perderse las oportunidades de negocio que ofrece Fruit Logistic, el escaparate comercial de frutas y hortalizas más importante del mundo y que organiza la Feria de Berlín. En esta edición, que arranca hoy, algo más de 90 firmas de la Comunitat Valenciana están presentes y 29 se ubicarán en el expositor que la Generalitat ha dispuesto para facilitar su visibilidad y la celebración de reuniones de trabajo con potenciales clientes.

Alemania es el principal destino exportador e los envíos que salen de los almacenes de la Comunitat, seguido a cierta distancia de Francia y el Reino Unido. Entre enero y noviembre de 2018, según los últimos datos de La delegación de Comercio Exterior, se enviaron frutas y hortalizas a Alemania desde la Comunitat Valenciana por valor de 974, 3 millones de euros, lo que supone un 4,6 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Para la Conselleria de Agricultura, "es importante estar presentes en Berlín porque entra de lleno en la línea de trabajo del Consell de reforzar la presencia valenciana en las grandes ferias internacionales y nacionales". También ha destacado el peso de la exportación valenciana de frutas y hortalizas en el comercio exterior.

Este certamen berlinés aglutina 3.239 expositores -de los cuales 2.960 son extranjeros procedentes de 84 países- que ocupan una superficie de 132.000 metros cuadrados, es decir un espacio equivalente el de 26 campos de fútbol. El 82,5 % de los 78.000 visitantes profesionales que espera Fruit Logistic 2019 serán extranjeros, según sus organizadores.