Medio centenar de empresas hacen networking responsable de la mano de Fundación Novaterra

"Hay empresas que no son socialmente responsables pero publican unas memorias maravillosas, y luego hay otras como Novaterra Catering y la Fundación Novaterra, que en esencia son socialmente responsables, pero están ocupados en lo urgente y lo importante, y no han encontrado el hueco para medir, sistematizar, ordenar". Esto es lo que Esfera Social consultora ha realizado como servicio pro-bono para esta entidad. Ana Alcaraz, su socia fundadora, ha finalizado su intervención con una propuesta. "Montar un taller de generación de ideas, si a las empresas no se les ocurre cómo colaborar con Novaterra. Porque es la única forma de generar transformación social".

Esfera Social ha sido una de las cinco empresas que han compartido su experiencia con las personas asistentes al IV Networking de Empresas Responsables Interconectadas, que lleva por objetivo poner en contacto a empresas con sensibilidad social y ambiental del entorno de Novaterra para tejer relaciones ganar-ganar.

Por su parte Ricardo Siges, Director General de Sanikey, empresa de distribución de productos de higiene, muy enfocado a la eficiencia y el respeto del medio ambiente, se declaraba un "hooligang" de Novaterra. "La conocí en el congreso de la Mensa Cívica a la que ambos pertenecemos, organización que se preocupa de la restauración colectiva sostenible. Hicimos una primera formación en valencia para especializarse en el sector de la limpieza. Y me di cuenta de que algo no era como en otras entidades donde había colaborado. Os preocupabais de cómo iban a llegar las personas al curso, de si necesitaban apoyo con el transporte. No estaban allí por casualidad, ya les habíais orientado, seleccionado, y luego las empresas donde se podían insertar participaban en el proceso de selección. Es una fórmula de éxito. El empresario que se acerca a Novaterra no es que tenga que ser especialmente sensible, simplemente ha de ser inteligente. Casi tendríamos que pagar nosotros a Novaterra por vuestros servicios", ha resaltado Siges.

Por su parte La Saleta Geroresidencias confió en Novaterra una Formación a la carta dentro del programa Incorpora de "la Caixa". "22 personas iniciaron una formación específica, 18 realizaron prácticas, y después sustituciones de verano, que procuramos que fueran lo más largas posible. De estas 18 personas 4 se han quedado en la empresa con un contrato indefinido. Al principio me parecieron pocas, porque pensaba que se podía hacer mucho más. Pero después de conocer mejor el proyecto creo que aun así son cifras importantes. Ojalá que esto vaya a más, porque oportunidades hay muchas", ha destacado Guillermo Ramiro, responsable de Integración de La Saleta.

"Si a un experto en productividad le dijeras que hoy he cogido un AVE para venir a Valencia a compartir unos minutos en este networking de manera totalmente altruista, te diría que estoy loco. Pero es que Novaterra ha sido la primera organización donde realmente Happyforce ha servido para llevar la felicidad a la empresa". Destacaba Sergio Cancelo, socio de esta Start Up. "Cristina, la persona responsable de la zona de Valencia, me escribió un día y me dijo que una organización con 20 personas en Valencia querían usar Happyforce para que sus trabajadores/as fueran más felices. La APP es una herramienta al servicio del diálogo sincero y activo los 365 días del año, pero no hace milagros, pensé. Pero cuando llegué a Novaterra me encontré una organización que nos abría su corazón y sus puertas. Me contaron su proyecto de vida, y el propósito de felicidad tenía sentido, porque el proyecto se basa en escuchar a las personas, y en esto es fundamental tener equipos felices". "Novaterra le da todo el sentido a la razón por la que fundamos esta empresa. Ellos nos devuelven la felicidad". Ha destacado Cancelo. "Uno de nuestros pasos futuros es crear un indicador de diversidad, y queremos que Novaterra nos ayude. Porque sin diversidad no hay riqueza en las empresas. Así que es una relación ganar-ganar, se mire por donde se mire".

Por último, Fernando Hermenegildo, socio director de Leansis Productividad ha destacado que "colaborar con Novaterra nos ayuda a confirmar que lo que hacemos tiene sentido. Siempre hemos creído en las personas como los protagonistas de las empresas. Las que marcarán la diferencia en un futuro. No tiene ningún sentido que las empresas consigan sus resultados a espaldas del bienestar de las personas que están en ellas. Novaterra nos ha permitido confirmar mucho más el modelo de gestión que proponemos, y que suponía un reto enorme. Porque el objetivo precisamente aquí es que las personas se vayan una vez preparadas a otra empresa. Si demostramos que nuestro planteamiento de mejora continua funciona aquí, funcionará en cualquier lado. Y para los profesionales de la empresa poder hacer esto como colaboración pro bono está siendo fuente de motivación y compromiso con la empresa de la que forman parte".

El broche final a esta jornada lo han puesto los testimonios de Reme, Dámaris, y Preet. Tres participantes de los itinerarios de inserción socio laboral, que hoy tienen un trabajo tras su paso por Novaterra. Reme ha explicado cómo llegó a Novaterra de la mano de su hermano Samuel, que hoy es encargado en el Grupo Saona tras su formación. "Después de un tiempo en Novaterra Catering hoy lo compatibilizo con otro trabajo los fines de semana".

Dámaris ha traído al encuentro el drama que como ella están viviendo muchos venezolanos y venezolanas. "Primero me acompañaron en el duelo, el dolor, y la fase de dejar atrás todo lo que sabía. Mi casa, mi familia, mis estudios. Luego me ayudaron en mi reinvención. Hoy tengo trabajo, a mi familia aquí conmigo, y no habrá tiempo suficiente en esta vida para dar las gracias a todo lo que han hecho por mí".

Por último Preet, un joven Indio que llegó a España con solo 16 años, gracias al apoyo de toda su comunidad que recaudó dinero para su viaje a España. A los 18 años, como tantos otros chicos extranjeros, se vio en la calle. "No hay palabras para agradecer a Novaterra, ni para describir lo que significa para mí. Nunca pensé que podría trabajar en una empresa con gente tan buena. Tengo unos jefes que nunca hubiera podido imaginar. En la vida te encuentras con gente buena y mala. Y yo gracias a Novaterra, he conocido gente muy buena".

Mª Teresa del Horno el Puente conoció a Preet en una Gala de la Gastronomía Solidaria "y supe que este chico tenía que trabajar con nosotros". Después de muchos meses de trabajo conjunto para legalizar su situación, hoy Preet es parte de esta segunda generación de este horno tradicional en Chiva. "Me fijé en él porque tiene una actitud increíble. Y eso es lo importante en una empresa. La oportunidad ha sido mutua". Un claro ejemplo de esas relaciones ganar-ganar-ganar que esta entidad valenciana fomenta en su entorno: gana la empresa, gana Novaterra, pero, sobre todo, gana la sociedad.

EMPRESAS RECONOCIDAS

Mención como colaboradores especiales a Caixa Popular y Obra social "la Caixa".

Resto de empresas reconocidas: Laiex, Happyforce, Socarrat Studio, Leansis Productividad, Vitoria de Lerma Asociados, Ecokenzai, La Saleta, Serlimed, Unión de Mutuas, Nova Serlim, Sanikey, Clece, Covamur y Horno el Puente.

