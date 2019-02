«Nueve de cada diez valencianos no han de pagar el impuesto de sucesiones»

El portavoz de Hacienda del grupo socialista en las Corts, José Muñoz, ha destacado que el 87 % de las herencias en 2017 en la Comunitat Valenciana no pagó ningún tributo, lo que significa que «ocho de cada 10 valencianos está libre de pagar el impuesto de sucesiones. El 87,4 % de los herederos son de cuota cero, al ser la mayoría de rentas medianas y bajas que no tienen grandes patrimonios que dejar en herencia», ha señalado Muñoz. «El Consell „incide Muñoz„ ha mantenido una política tributaria que defiende a la mayoría social y mejora el nivel de ingresos para financiar los servicios públicos», añade el también secretario de Organización, quien ha remarcado que la Comunitat «no es la que más elevado tiene el Impuesto de Sucesiones pese a ser la autonomía peor financiada. Hemos conseguido desterrar el sistema fiscal regresivo que impuso el PP en el que los que más tenían pagaban menos por un sistema igualitario y progresivo en el que se paga en función de la capacidad económica», ha expresado.

Muñoz ha repasado los datos conocidos esta semana en los que, del total de las herencias de 2017, el 87'4 % no pagó ni un euro, el 6 % pagó una cuota inferior a los 1.000 euros, el 3'4 % abonó entre 1.000 y 5.000 euros y sólo el 3'2 % tributó por encima de los 5.000 euros. Por ello, ha asegurado que «frente a las mentiras de la derecha respecto a la política fiscal, están los datos que demuestran que su modelo está pensado para los ricos y no para las clases medias y trabajadoras». Asimismo, el diputado del PSPV-PSOE ha insistido en que «cuando PP y Ciudadanos hablan de bajar impuestos se lo quieren bajar al 3% más rico: no piensan en la mayoría social de trabajadores y trabajadoras». Este impuesto «existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo», ha puesto como ejemplo.