La C. Valenciana registra once renuncias a la herencia cada día

La mejora de la situación económica no ha logrado reducir el número de valencianos que cada año optan por renunciar a una herencia, un fenómeno que creció de forma exponencial durante los años de la crisis ante el desplome del precio de los inmuebles y las dificultades que existían para venderlos y sufragar las deudas que, muchas veces, acarreaba la aceptación de estos bienes. Aunque ahora la situación del mercado inmobiliario es completamente distinta, lo cierto es que el número de renuncias sigue al alza, ya sea por el miedo a recibir más cargas que otra cosa, o, simplemente, porque se conoce más la existencia de esta posibilidad, como apunta el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, el alicantino Delfín Martínez.

De esta forma, durante el año pasado las notarías tramitaron hasta 4.270 en toda la Comunitat Valenciana (once al día), lo que supone un aumento del 7% sobre las cifras del ejercicio anterior, y la mayor cifra de la serie histórica, que se remonta a 2007. Como recuerda Martínez, en aquel entonces «a nadie se le ocurría renunciar. Al contrario, la gente se peleaba hasta por la caseta del perro porque luego todo se vendía».

Los problemas llegaron con la crisis económica. Entonces muchos herederos se encontraron con que tenían que hacerse cargo de propiedades que no podían vender porque no había demanda, por las que tenían que pagar el Impuesto de Plusvalía, además del IBI o, en otras ocasiones, con un valor que no cubría las deudas que tenía el fallecido y de las que también debían responder.



Poca liquidez

A todo esto se sumó que la situación de muchos de estos herederos tampoco era la mejor para afrontar estos pagos, por estar en el paro o carecer de liquidez. El resultado fue que el número de renuncias en la Comunitat se disparó y pasó de apenas 851 en 2007 a 3.232 en 2014. A partir de ese año el incremento ha sido más moderado pero no ha dejado de crecer, hasta alcanzar las citadas 4.270 durante el año pasado.

Lo que no parece haber tenido tanta influencia, a pesar de la polémica que suele suscitar, es el Impuesto de Sucesiones, ya que afecta a un porcentaje muy pequeño de la población, según recuerda el representante de los notarios. Así, aunque la Comunitat Valenciana tenga una de los tipos más elevados, «hay que recordar que los primeros 100.000 euros que se heredan de cada progenitor están exentos y son pocos los casos en que cada hijo recibe más de 200.000 euros».

Sea como sea, Martínez señala que el crecimiento actual ya no está tan relacionado con la situación económica y tiene más que ver con el mayor conocimiento de que existe esta posibilidad y con la evolución vegetativa, es decir, con el incremento del número de personas que fallecen cada año. No obstante, también reconoce que entre los cambios de comportamiento que ha generado la crisis está un aumento del temor a endeudarse, lo que también contribuye a mantener la tendencia al alza. Es más, el vicedecano de los notarios de la Comunidad Valenciana alerta de que están llegando a los despachos casos en los que «realmente no se justifican estas renuncias».

«Nos llega gente que ni siquiera ha consultado con una inmobiliario el valor que puede tener el piso ni ha preguntado al banco el importe de las deudas. Simplemente, alguien le ha aconsejado que renuncie para evitarse líos», se lamenta el profesional, que aconseja echar números antes de tomar una decisión de este calado.

En este sentido, recuerda que, mientras no haya un requerimiento judicial instando a declararse heredero, no es necesario realizar ninguna acción y puede esperarse a ver si la situación mejora o si afloran nuevas deudas del fallecido antes de tomar una decisión precipitada. También señala que la mayoría de impuestos se pueden fraccionar, lo que facilita su pago.



Renuncias tácticas y fraudulentas

Martínez apunta que, además de los casos motivados por circunstancias económicas, también se dan otras muchas situaciones que justifican las cada vez más numerosas renuncias. Así, asegura que no es extraño que se produzcan lo que denomina «renuncias tácticas», que se producen cuando, por ejemplo, varios hermanos optan por desistir de sus derechos para favorecer a otro de ellos que tiene menos recursos. A todo ello hay que sumar los casos en los que es el heredero quien se encuentra endeudado e intenta evitar que el patrimonio familiar acabe en manos de los bancos mediante esta renuncia, lo que supone «un fraude de acreedores».

En cualquier caso, Martínez insiste en que hay que calibrar muy bien las consecuencias de estos actos ya que pueden acarrear consecuencias indeseadas. Así ocurre a veces cuando el heredero que renuncia tiene hijos menores y se ve forzado a tramitar también la renuncia de éstos, para lo que ya tiene que acudir a un juzgado.