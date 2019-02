Norniella: "Banco de Valencia era ajeno a la gestión de Bankia"

El exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Comercio, José Manuel Fernández Norniella, defendió ayer que la crisis que atravesaba Banco de Valencia, filial entonces de Bancaja, antes de su intervención en noviembre de 2011 era un tema ajeno a la gestión de Bankia, que estaba centrada en su propia crisis en una situación «dramática y caótica» por el deterioro del entorno. Así lo indicó Norniella en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional.

Durante el verano de 2011 hubo una serie de reuniones entre BFA, Banco de Valencia y el Banco de España, en las que se expuso la situación crítica de la entidad y la necesidad de una ampliación de capital. Preguntado por si era conocedor de esta información, Norniella indicó que el consejo de administración lo comunicó, pero que Banco de Valencia era «algo que estaba ajeno a la gestión». «Le pediría que se diese cuenta de que en la situación dramática y caótica en la que nos encontrábamos por el entorno y cómo se deterioraban las cosas, el Banco de Valencia era una cosa que estaba ahí y de la que se estaba encargando quien se tenía que encargar», señaló Norniella.

Además, el exconsejero de Bankia aseguró que conocía la situación «pero no en profundidad». «Era algo extramuros de lo que estábamos gestionando. Gestionábamos una crisis importante en Bankia, tratando de sacarla adelante», indicó Norniella, quien mostró un croquis de las entidades participadas entonces por Bankia para insistir en que Banco de Valencia era «como cualquier otra de las 200 sociedades que podía tener».

El 7 de octubre de ese año, el consejero delegado de la entidad dimitió y el entonces director general de Bankia, Aurelio Izquierdo, ocupó su ligar.

Respecto a la decisión de Izquierdo de comunicar al Banco de España la inviabilidad de la entidad sin el apoyo de BFA-Bankia, Norniella reiteró que la decisión fue no entrar en la ampliación de capital salvo que el resto de socios lo hicieran en la misma proporción. Tres meses después de la salida a Bolsa de Bankia, el 21 de noviembre, el FROB intervino Banco de Valencia. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón preguntó si el entonces vicepresidente de Bankia y presidente hasta octubre del Banco de Valencia, José Luis Olivas, comunicó en la reunión del consejo de ese mismo día que la entidad sería intervenida, si se debatió el efecto reputacional de esta decisión y si los consejeros pidieron explicaciones de la intervención. «Estamos hablando de siete años después, seguro que sí, pero yo sinceramente no me acuerdo», apostilló Norniella.