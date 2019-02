Homyspace abrirá 2 nuevos países en 2019

La empresa cuenta con un equipo multidisciplinar y está en pleno proceso de recuiting para la incorporación de nuevos compañeros en el equipo de desarrollo

1. ¿Qué es homyspace?

En Homyspace ofrecemos pisos de alquiler temporal solo para empresas. Funciona como marketplace, es decir, ponemos en contacto a empresas que necesitan desplazar trabajadores en estancias medias (generalmente más de un mes) con propietarios de pisos, gestores de viviendas o plataformas que tienen disponibilidad. A su vez, gestionamos los pagos, contratos y facturas para asegurar que el proceso de reserva sea legal, ágil y transparente.

2. ¿Quienes conforman homyspace?

Sin duda, lo mejor de homyspace es el personal. Contamos con un equipo multidisciplinar que cubre las principales áreas del negocio, y estamos en pleno proceso de recruiting para la incorporación de nuevos compañeros en el equipo de desarrollo, así como para la ampliación del equipo de ventas para la apertura de dos nuevos países.

Contamos también con figuras de primer nivel en el consejo de administración: Carlos Blanco, Jorge Dobón, Antonio Gonzalez, Alberto García y yo. Además de advisors de la talla de Oriol Juncosa- manager de Encomenda y ex-CFO de CARTO; Mario Navarro- ex-CEO de Jinn; y Guillen Serra -CEO de Medicuo; quien nos ayudan y aconsejan.



3. ¿Qué problema soluciona homyspace?

Lo mejor es verlo con un ejemplo:

Imagina que tienes una empresa y necesitas desplazar a dos trabajadores a Vigo durante 3 meses para un proyecto allí. ¿Qué soluciones tienes actualmente en el mercado? Básicamente tres: recurrir a un hotel, buscar una inmobiliaria en Vigo o buscarte la vida llamando a portales como Idealista y Milanuncios, o quizás también en Airbnb. En ese momento es cuando tendrías que negociar el precio, pedir que te hagan contrato, factura y que te guarden el piso sin pagar o hacer un pago sin garantías. En definitiva son soluciones costosas, poco flexibles, que generan una gran pérdida de tiempo y que no siempre son seguras. Y justo todo eso es lo que soluciona homyspace: nuestros clientes ahorran más de un 60% en sus desplazamientos reservando solo el periodo que necesitan, y la transacción además es rápida, legal y segura. Nosotros nos encargamos de todo.

El de Vigo es un ejemplo típico, pero si una empresa necesita desplazar trabajadores a Madrid, Barcelona, Zamora, Oporto, París, etc., ya no hace falta que siga buscándose la vida porque puede contar con Homyspace en todos sus viajes. puede repetir el proceso de buscarse la vida, o bien utilizar homyspace. Estamos presentes en toda España y en las principales ciudades europeas. Desde una misma plataforma tienes acceso a todo, y además cuentas con un portal personal para llevar el control de todos tus desplazamientos.

4. ¿Cómo fueron los inicios?

Con el paso del tiempo se diluye el recuerdo de lo duro que fue el principio, pero fue complicado y emocionante a la vez. Mientras buscábamos el encaje producto – mercado y aprendíamos bien cómo funcionaba el sector, la dificultad estaba en conseguir nuestros primeros clientes. Hasta que un día, nos llegó una solicitud de una empresa: necesitaba desplazar a 12 trabajadores a Palma de Mallorca durante 3 meses para la construcción de Rafa Nadal Academy. Les buscamos villas en Palma y gestionamos el contrato y la factura. La empresa se ahorró más de nueve mil euros y el propietario del alojamiento consiguió alquilar la vivienda durante 3 meses de forma rentable y segura ya que de otra forma la habría tenido vacía durante ese periodo. Ahora tenemos cientos de reservas al mes, pero no hemos llegado aquí por casualidad. Nuestros clientes nos han enseñado el camino a seguir, ya que comenzamos a vender sin tener siquiera la empresa constituida y todo era totalmente manual. Poco a poco hemos ido automatizando los procesos a medida que vendíamos, con el feedback constante de nuestros clientes, que nos dirigían hacía lo que ellos necesitaban.

5. ¿Cuál es el tamaño del mercado?

Durante nuestros 2 primeros años de vida hemos recibido miles de solicitudes de empresas de todo tipo de sectores. Un dato del que nos sentimos muy orgullosos es de la fidelización de nuestros clientes, quienes han recurrido a nuestro servicio 5,6 veces de media en 24 meses.

Solo en España hay más de 3,2 Millones de empresas , de las cuales el 11% desplaza trabajadores en estancias superiores a un mes- esto nos da un volumen de negocio de más de 3.600 Millones de euros. Europa, donde hay más de 28 millones de empresas, el volumen de negocio es de 14.000 Millones de euros solo en concepto de alojamiento.

6. Para la empresa lo tengo claro, pero para un propietario, ¿por qué dejar su piso en Homyspace?

En primer lugar, porque es gratuito. No cobramos nada por colgar tu piso en la plataforma y sólo nos pondremos en contacto contigo cuando una empresa nos solicite un alojamiento que cumpla con los requisitos de tu piso (precio, ubicación, características, etc.). Otro motivo es la rentabilidad, mucho mayor que en un alquiler de larga duración. Además, es totalmente compatible con el alquiler turístico, puesto que te ayudamos a completar tu calendario anual con la estancia por temporadas de empresa.

El inquilino Homyspace es el inquilino ideal: sólo trabajamos con empresas (0% de impagos), cuidan el inmueble (cualquier desperfecto se factura a la empresa) y el uso que hacen es responsable (no hacen fiestas puesto que viajan para trabajar). Y, además, se integra como un vecino más durante el período que habita la casa, generando un impacto positivo en el barrio y en los comercios.

En el histórico de 2 años desde nuestra creación, nuestros propietarios han generado mas de 4 millones de euros alojando a empresas- gran parte de este volumen en la ciudad de València.

7. ¿Cómo nos afectan las regulaciones turísticas en las distintas ciudades?

Realmente no nos afectan, puesto que nosotros no necesitamos licencia turística para alojar a nuestros clientes, estamos amparados en la LAU. De hecho, estamos recibiendo multitud de inmuebles procedentes de plataformas turísticas, bien porque no tienen licencia y necesitan un servicio legal para operar o porque quieren completar su calendario anual.

8. He visitado vuestra web y no aparecen los precios de los pisos publicados, ¿por qué?

En muchas ocasiones, el propietario tiene el piso publicado también en otras plataformas, por lo que, para no entrar en conflicto con los precios de otras webs que no ofrecen algo tan específico como el alquiler temporal para empresas, el cliente sólo ve el precio cuando tiene una necesidad en firme. Es decir, le enviamos los precios cuando recibimos la solicitud, no antes. Nosotros no ponemos el precio a los pisos, lo pone el propietario. Solo le recomendamos el importe por el que lo alquilaría rápidamente según nuestra experiencia gestionando alojamientos (normalmente se aplican descuentos por el alojamiento de media estancia). En definitiva con esta medida tanto propietario como empresa que se desplaza pueden llegar a un acuerdo satisfactorio para los dos.

Por cierto, estamos reformando la web y en unos días cambiará totalmente: nueva imagen, y nuevas funcionalidades que nos han pedido clientes y propietarios.

9. ¿Cúales son vuestros objetivos para el 2019?

El 2019 se presenta apasionante para nosotros. Por un lado, hemos puesto en marcha una nueva línea para grandes clientes (la mayoría multinacionales) con un servicio integral que está teniendo una acogida excelente. Por otro lado, estamos ante la apertura de dos nuevos países en Europa. Queremos acabar el año superando los 7 millones de euros y más de 54.000 pisos en Europa.

10. ¿Qué financiación habéis recibido?

El año pasado cerramos una ronda para poner en marcha la fase de escalado a la que se unieron Encomenda (vehículo de inversión de Carlos Blanco) y el Banco Sabadell. Destinaremos la ronda actual a la apertura de 2 nuevos países y a recursos para continuar desarrollando la tecnología de Homyspace con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros clientes.