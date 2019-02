Objetivo: Conexión directa València-Nueva York

Se las conoce como rutas fantasma. Son las conexiones entre dos ciudades que no están unidas por un vuelo directo pero que tienen una gran demanda. Consultoras como la valenciana FordwardKeys tienen localizada donde existe una gran demanda no satisfecha por ninguna conexión aérea. De ahí beben las aerolíneas para decidir si apuestan por una ruta.



Las autoridades turísticas también saben cuáles son los destinos a los que vuelan los valencianos aunque no exista vuelo directo. Hay destinos potentes que se realizan a través de una escala. Y aunque no sea una sorpresa, Nueva York volvió a ser en 2018 el destino intercontinental con más conexiones con València, pese a no existir ruta directa.









En concreto, hubo 40.305 pasajeros que se movieron entre ambas ciudades, un 10,08% más que el año anterior. Hoy por hoy hay más de 20.000 personas dispuestas cada año a visitar aquella, ciudad, ya sea por motivos de ocio o laborales. No son demasiados, pero sí una masa crítica suficiente para la existencia de una ruta directa. Cabe destacar que la aerolínea norteamericana Delta ya operó entre 2009 y 2012 una ruta estival con Nueva York. Se entiende que estos vuelos están ocupados esencialmente por valencianos.Pero hay muchos más destinos lejanos con un tráfico considerable a través de escalas. Shanghai se confirma como el segundo gran destino más atractivo para los valencianos: casi 19.000 personas cruzaron esa pasarela aérea a través de escala en aeropuertos internacionales, un 16,2% más que en 2017.Entre los destinos que más están creciendo, precisamente, se encuentras grandes capitales asiáticas.se han colocado en el top 7 de ciudades con mayor afluencia de valencianos, con crecimientos de hasta el 55% en el último año y más de diez mil movimientos, contando ida y vuelta.La cercanía cultural y la presencia de colonias de esos países asentadas en València también hace que muchos destinos de Latinoamérica aparezcan entre los más interconectados con València pese a no tener ruta directa. Ciudades como Buenos Aires, Miami, Bogotá, la Habana, México DF o Cali están entre los once primeros (ver gráfico adjunto).