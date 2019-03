Una sentencia abre otro escenario en el conflicto

? El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, reveló ayer que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha «dado la razón» a su grupo municipal cuando, en 2017, acusó a la Conselleria de Medio Ambiente de prorrogar «de manera irregular» la explotación de la cantera de Lafarge hasta 2042 por no tener en cuenta lo que advertían los técnicos municipales: Que la firma tenía abierto un expediente por una supuesta infracción urbanística «muy grave» al haber extraído áridos sin permiso de suelo no urbanizable de protección forestal. Este fallo, producido a raíz del recurso de Lafarge, «sí es comprometido para la Conselleria de Medio Ambiente y no Romeu» a juicio de la diputada Teresa Garcia. «Ahí se arriesga a que los vecinos que le piden la protección de Romeu reclamen una indemnización al soportar molestias de una actividad prorrogada de manera ilegal», dijo.