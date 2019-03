La auditora Deloitte informó en 2012 al Banco de España sobre la situación de Bankia

El socio auditor de Deloitte Francisco Celma afirmó ayer que mantuvo conversaciones telefónicas y reuniones con inspectores del Banco de España durante los primeros meses de 2012 en las que les informó de cómo evolucionaba la entidad. Así lo señaló en la que fue su tercera sesión compareciendo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de Madrid, donde detalló que dichas conversaciones tuvieron lugar hasta que Celma firmó el informe de auditoría sobre las cuentas reformuladas de 2011 el 25 de mayo de 2012.

En concreto, tras reunirse con el entonces consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, el inspector José Antonio Causaus se puso en contacto con Celma para que le informara de la evolución de la entidad. Aunque el socio de Deloitte afirmó que es habitual que el auditor externo se reúna una o dos veces al año con el consejero delegado del banco del que hace la auditoría, reconoció que compartir información de estas reuniones con el supervisor «no es tan común», pero que lo hizo porque al recibir una llamada del Banco de España interesándose por la situación de la entidad la ley le obliga a hacerlo.

La fiscal Carmen Launa preguntó también al que era el auditor externo de Bankia si tenía conocimiento del informe interno del Banco de España de marzo de 2012 en el que se ponía en duda la viabilidad de BFA y preveía que la entidad necesitaría 13.000 millones de ayudas públicas. Sin embargo, Celma aseguró que las conversaciones siempre fueron en la misma dirección: «Ellos preguntaban cómo era mi trabajo y yo les informaba, pero no recibí ninguna comunicación respecto a trabajos que ellos estuvieran haciendo».



Fiscalía

Por otro lado, la Fiscalía cuestionó que la entidad formulase las cuentas de 2011 sin el correspondiente borrador del informe de auditoría, que Celma asegura que no pudo realizar debido a que no se le había facilitado información relevante que necesitaba para ello. Celma volvió a insistir en que no realizó ningún borrador de auditoría, ya que de hacerlo tendría primero que haber contado con toda la información y haberlo presentado en la comisión de auditoría, siendo la única diferencia entre ese documento y la auditoría final su firma.

«Eso no es un borrador de opinión de auditoría, pero yo recibo una llamada el 18 de abril de 2012 donde me indican dos circunstancias: que me van a dar toda la documentación y que va a haber una inyección de 7.000 millones en forma de capital», explicó refiriéndose a una supuesta llamada de Rodrigo Rato.