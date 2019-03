Goldman Sachs, Cerberus y Oaktree pujarán por la promotora del Sabadell

El banco de inversión Goldman Sachs, así como grandes fondos como Cerberus, Lone Star o Oaktree, prevén presentar ofertas no vinculantes por la promotora de Banco Sabadell, denominada Sdin Residencial. Según aseguró a Efe una fuente conocedora de la operación, también prevén participar en la puja por esta sociedad el fondo Apollo Global Management, el fondo de pensiones de Canadá, CPP Investment Board; y la promotora inmobiliaria Aedas Homes, dijo esta fuente, que no descartó que puedan llegar más ofertas no vinculantes.

Está previsto que las ofertas vinculantes se materialicen en el mes de abril y, si todo sigue su curso, la operación debería quedar cerrada a finales de abril o principios de mayo, según esta fuente. Según el diario El Confidencial, que adelantó ayer la noticia, la entidad aspira a recibir ofertas entre los 900 y los 1.000 millones.

El inicio del proceso de venta de Sdin Residencial, la antigua Solvia Desarrollos Inmobiliarios, junto con los suelos y promociones urbanísticas gestionadas por la sociedad y propiedad de la entidad bancaria, se anunció en febrero.