El Consell tramita el permiso para 5.000 MW de energía renovable

El Consell está tramitando la concesión de licencias para construir parques de energías renovables (fotovoltaica y eólica) con una potencia de 5.000 megavatios (MW), según confirmó ayer a Levante-EMV la directora general de Industria y Energía, Empar Martínez Bonafé. La cifra supone triplicar la potencia actual de energías renovables de la C. Valenciana puesto que en estos momentos hay instalados 1.200 MW de energía eólica y 350 MW de fotovoltaica. La mayoría de los proyectos son para parques solares. La intención del Consell es conceder los permisos entre 2019 y 2020.

Empar Martínez explicó que la demanda para instalar parques solares ha aumentado mucho en el último año tras el fin de las prórrogas a las empresas que tenían concesiones para desarrollar este tipo de plantas. El interés en construir parque de aerogeneradores no es tan alta porque en la C. Valenciana no hay tanto recurso eólico como en otras zonas de España como Aragón.

Marcos J. Lacruz (presidente de la patronal valenciana de energías renovables, Avaesen) destacó que los proyectos que tramita el Consell suponen «una inversión de 5.000 millones de euros y la creación de 3.000 puestos de trabajo». Lacruz aseguró que «el potencial de la Comunitat Valenciana es mayor por el plan de sostenibilidad presentado por el Gobierno a Bruselas que conlleva la instalación de 80.000 MW de potencia en toda España antes de 2030». El compromiso del Gobierno implica que en 2030 el 74 % de la energía producida en España proceda de fuentes renovables.

La Generalitat ha eliminado algunas trabas burocráticas para que sea más rápido construir un parque fotovoltaico. La directora general de Industria recordó que en algunos casos ya no hace falta la Declaración de Interés Comunitario que alargaba hasta dos años el plazo para obtener la licencia. El sector está en pleno auge. La valenciana Grupotec va a invertir 350 millones en tres años en parques solares en España.