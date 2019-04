Un centenar de municipios apoyan la manifestación en defensa de la citricultura

La Plataforma per la Dignitat del Llaurador ha convocado la cuarta manifestación "Per la defensa de la nostra citricultura" para las once de la mañana de este domingo en la ciudad de València con el apoyo de 103 municipios, sindicatos y organizaciones agrarias.

Además de los municipios y los sindicatos CC OO y UGT, la marcha está respaldada por los diferentes organismos agrarios que forman esta plataforma como la Unió de Llauradors i Ramaders, Fepac-Asaja, Grupo Intercoop de las Cooperativas Agrícolas de la provincia de Castellón, la Associació Local de Llauradors de Nules, el Sindicato Central de Aguas del río Mijares.

También la respaldan la Asociación de Pozos de Riego de la provincia de Castelló, la Asociación de Distribuidores y Aplicadores de Plaguicidas de la provincia de Castellón, y la Asociación de Comercios y Cooperativas de Exportación de la provincia de Castelló.

La marcha se ha presentado este lunes en la sede de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana en València en presencia de concejales y alcaldes de diversas localidades como Nules, Moncofa, Cullera, Albalat de la Ribera, Borriana, Llutxent, Benifairó de la Valldigna, Otos, Eliana, Alcalà de Xivert o Artana.

Llamamiento a la ciudadanía

Junto con los representantes agrarios, han hecho un llamamiento a la ciudadanía valenciana para que participen en esta manifestación que tendrá el punto de concentración en la Estación del Norte de València y recorrerá las principales calles de la capital hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, para finalizar ante la Delegación del Gobierno, donde se leerá el manifiesto.

También han presentado una nueva campaña de recogida de firmas en la que es reclama a las administraciones competentes actuaciones como la revisión y renegociación de todos los acuerdos firmados entre la Unión Europea y países terceros en relación a la importación de cítricos.+

Asimismo se reclama garantizar la salud de los consumidores europeos informando de las sustancias prohibidas por la Unión Europea con las que están tratados los cítricos importados de terceros países.

Además, se pide garantizar la sanidad vegetal de los cítricos europeos, adoptando las medidas necesarias para la no entrada de plagas y infermedades de terceros países; asegurar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria con la finalidad de garantizar una renta digna al agricultor; y garantizar el etiquetaje correcto del origen y variedad del producto.

Estas firmas se harán llegar a las diferentes Administraciones con competencias en el sector después de las elecciones.

Desde la Plataforma per la Dignitat del Llaurador se han puesto en contacto con los diferentes partidos políticos para trasladarles el decálogo con las diferentes medidas que demandan para salvar la citricultura y conocer los puntos de este decálogo que incluirán en sus programas electorales.