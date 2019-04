"Hay que formar a los alumnos en las habilidades del siglo XXI que los robots no podrán realizar nunca"

El director general de ESIC Business & Marketing School, Eduardo Gómez, avanza que en 2045 la máquina será capaz de crear una máquina mejor

El director general de ESIC Business & Marketing School es Eduardo Gómez Martín. Estos días ha estado en València donde inauguró el Simposio Internacional IMAT 2019, que organizó el campus de la Escuela de Negocios en la capital valenciana. Gómez alertó a la comunidad científica de la necesidad de formar a los estudiantes en aquellos trabajos y habilidades que no son capaces de realizar los robots.

P. ¿Qué valoración hace usted de este VI Simposio Internacional IMAT que está celebrando ESIC en València desde ayer?

R.Ya llevamos 6 años realizando este simposio. Empezó como un evento tímido pero siempre con una fuerza interna y con la pretensión de querer profundizar y de hacernos preguntas acerca de la Educación y de su futuro ya que somos conscientes de cómo la digitalización, las nuevas tecnologías y la globalización están cambiando todos los sectores productivos y todas las empresas de una manera muy rápida e incluso creando nuevos modelos disruptivos de negocio.

Es verdad que este cambio aún no ha llegado a la educación aunque ya lo ha hecho en su sentido más profundo, pero sabemos que pronto lo hará. Por eso, qué mejor manera de prepararnos para lo que va a venir en educación, que profundizando y reflexionando sobre los nuevos retos, o sobre los retos de siempre, pasados, presentes y futuros en estos temas.

P. En su conferencia inaugural del simposio IMAT 2019 apuntaba usted algunas claves sobre el futuro de la educación ¿podría resumirlas?

R. Por resumir mucho... yo le hablaría de tres tendencias. En primer lugar, le diría que hay que seguir conectando la educación con la sociedad, con la empresa, con la vida, ... al final nuestras escuelas tienen que estar pensando en nuestros alumnos, en su futuro, en su empleo, en su generación de impacto positivo en la sociedad. Creo que no podemos permitir que nuestros programas queden obsoletos no solo en cuanto a conocimientos sino también en cuanto a habilidades y valores.

En segundo lugar, creo que es muy importante utilizar las nuevas tecnologías como un medio que nos ayude a enseñar y aprender de otro modo. Y si puede ser más rápido y con menos esfuerzo mejor. Y en tercer lugar, debemos conectar todo esto con la esencia del hombre, con el humanismo. Creo que a más tecnología, a más disrupción, a más singularidad tecnológica, a más explosión de inteligencia, ... hace falta mucha más humanidad. Necesitamos mucho más pensar y analizar qué es el ser humano. Mucho más volver al Renacimiento. A la Ética, a la Estética, a la Filosofía, a la Antropología....

Disciplinas del siglo XXI: robótica, pensamiento crítico, sensibilidad...

P. En su ponencia hacía usted referencia al año 2045 como una fecha histórica en la que la singularidad tecnológica y la explosión de la inteligencia artificial nos llevará a un escenario marcado por hechos futuros que generarán incertidumbres y miedos. Me refiero ante la posibilidad de que el hombre cree al robot o la máquina por antonomasia, aquel que será capaz además de crear otras máquinas...

En ese entorno tan tecnológico, el modo en que el ser humano se enfrente a ese nuevo contexto, tiene que cambiar necesariamente. Por tanto, ¿qué papel debe cumplir la Educación y en concreto ESIC en ese contexto futuro? ¿concretamente debe la Educación formar a los alumnos, por tanto a las personas, en los nuevos valores y disciplinas de siglo XXI?

R. Efectivamente, hay dos barreras que tenemos que salvar y que apuntan que serán salvadas en 2045. Una es la de la velocidad de la luz. Si el hombre logra superar esta velocidad, que aún no lo hemos conseguido, el número de conexiones tendrá un efecto multiplicador, y por tanto, esto multiplicará el trasvase de información. Y después, si el hombre es capaz de hacer su última creación, -que será la creación ultrainteligente, que será capaz de crear nuevas inteligencias superiores a la previa-, es cuando arrancará este nuevo entorno social y tecnológico de futuro. Por tanto es evidente que hay que formar a los alumnos en disciplinas que aborden estos temas con vistas al futuro y a este nuevo entorno.

Pero fundamentalmente habrá que formar a los estudiantes en aquellos que esas máquinas ultrainteligentes y las posteriores que las mejoren nunca van a ser capaces de hacer. Por eso, yo he titulado mi ponencia «¿Por qué la inteligencia artificial mañana mismo puede sustituir a un contable pero no a un peluquero?». Porque hay una serie de disciplinas que son un modelo de belleza, de sensibilidad, de atención ... que las máquinas nunca van a poder hacer. El otro día estaba en el Mobyle World Congress en Barcelona y pudimos ver dos robots tocando uno, el piano, y el otro, una batería. Mi pregunta es: ¿Y la partitura podrán llegar a escribirla algún día?: mi respuesta es creo que no.

P. Por eso hablaba usted de esas disciplinas y de esos nuevos valores del siglo XXI como...

R. El pensamiento crítico, la belleza, la sensibilidad, el arte, la responsabilidad, el trabajo en equipo, ... son cosas que debemos fomentar en nuestros alumnos porque esas las habilidades que estoy casi convencido de que nunca nos van a arrebatar las máquinas. Y esta es nuestra contribución, como educadores y formadores, en IMAT y en ESIC. Esto englobaría o echaría raíces en el concepto de antropología: qué es el hombre, cuál es el sentido del hombre, etcétera, etcétera...

P.¿Celebrar en nuestra ciudad este sexto simposio supone una apuesta especial de la Escuela de Negocios? ¿Qué puede aportar este evento a la comunidad educativa?

R. Esta pregunta tiene una doble vertiente. Por un lado, por filosofía de escuela intentamos que fluyan las ideas y que la gente tenga creatividad. En este sentido, esta fue una iniciativa de la escuela de València, del Campus de València, y por tanto, permitimos que el campus siga desarrollando este evebto aunque es evento de escuela. Por otro lado, sin duda, es una apuesta fuerte por nuestro campus valenciano. Estamos en Madrid desde hace 52 años, estamos en Barcelona como ciudad también muy emblemática, pero creemos que Valencia es la ciudad, la tercera ciudad que representa un poco el icono de España, no solo a nivel interno, sino también en el ámbito nacional.

P. ¿Qué novedades tienen para el nuevo curso 2019-2020?

R. Este año tenemos un nuevo grado que se va a implantar en el Campus de Valencia, después del verano. Es un nuevo grado en Digital Business. La historia de este nuevo grado es muy curiosa porque hace tres años lo implantamos en Madrid y ha funcionado muy bien, y ha tenido mucho éxito. Nuestro Campus, nuestra Escuela de Negocios de Madrid, fue la primera universidad en implantar estos estudios que tratan como un grado, como una carrera, -no como un master, no como un programa de especialización-, el entorno digital, el contexto digital, los negocios que surgen de la digitalización. Es un programa muy potente que quiere conectar con las nuevas tecnologías desde un punto de vista global, estratégico y también desde el punto de vista del management.

El simposio se ha celebrado en el Hotel Balneario Las Arenas el lunes y hoy mismo. M.A. Montesinos