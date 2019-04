Ceva Logistics abre la primera ruta en camión entre China y la C. Valenciana

La Ruta de la Seda también llega al camión. Mientras el presidente chino Xi Jinping impulsa con dirigentes europeos su particular corredor mediterráneo para el transporte marítimo y ferroviario, las firmas de transporte terrestre hacen su marcha por las carreteras. Ceva Logistics –uno de los principales operadores logísticos del mundo– acaba de anunciar que ha ampliado aún más sus rutas entre China y Europa después de su primer camión a Polonia a finales de 2018.

Esta mercantil, participada por la naviera francesa CMA CGM, ha marcado un nuevo hito con su primer camión procedente de China que ha llegado en tiempo y forma a su destino en España. En concreto, ha sido solicitado por un cliente del sector de la moda y complementos con centro de distribución en la Comunitat Valenciana, aseguraron ayer a Levante-EMV fuentes de Ceva Logistics. El operador logístico asegura que tiene programados más destinos hacia la Comunitat.

La empresa transportista asegura que apenas 16 días después de su puesta en marcha, los 70 metros cúbicos de carga de 7.000 kilogramos de prendas (que ocupan un espacio equivalente a un contenedor de cuarenta pies, doce metros de largo) han llegado a una de las principales cadenas de distribución del mundo en España. Partiendo del sur de China, el camión viajó a través de Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y Francia. Tras el sellado aduanero en Khorgos, en la frontera entre China y Kazajistán, no fue necesaria ninguna inspección durante el tránsito y se procedió a su apertura en España. La distancia total recorrida fue de más de 13.600 kilómetros.



Actividad en los puertos

Ceva Logistics, implantada en el Puerto de València desde hace una década, está participada en un 33 % de su capital social por el gigante marítimo CMA CGM, que ha lanzado recientemente una oferta pública de compra para controlar sociedad y consolidar su liderazgo mundial en el sector. Con todo, la OPA cuenta con el recelo de parte del consejo de administración de Ceva Logistics. Tiene presencia en unos 160 países y, en España posee centros en Cataluña y Madrid.

«Junto con nuestro socio Alblas International Logistics, ampliaremos aún más nuestra presencia en el sector del transporte por carretera a través de este servicio único. El camión TIR (un convenio que facilita el transporte internacional y de mercancías para evitar las aduanas en cada país) cambiará significativamente el flujo logístico de nuestros clientes», aseguran fuentes de Ceva Logistics. La multinacional asegura que la nueva ruta «es una alternativa al transporte aéreo y ferroviario muy sensible en costes», según Kelvin Tang, director de Road & Rail Ceva Logistics North Asia. «El coste, en comparación con el transporte aéreo, es un 40 % menor y es, como mínimo, diez días más rápido que el transporte ferroviario», añade este directivo de la firma. El servicio de transporte de Ceva China-Europa será operado como un viaje de ida y vuelta dos veces por semana, con salida y destino exacto y flexible en función de las necesidades del cliente. Además de FCL (Full Container Load), Ceva Logistics también lanzará el servicio LCL (Less Than Container).