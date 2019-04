Nace la patronal del aguacate valenciano

Hace solo cuarenta años, era un producto más del exótico horizonte de la agricultura tropical. Hoy en día ya se ha convertido en toda una realidad cuya importancia y crecimiento es sabida por todos a nivel mundial. Es el aguacate, un cultivo presente ya desde hace unos años en nuestras ensaladas, pero que va en auge rápidamente en las mesas y, también, en las parcelas agrarias de la Comunitat Valenciana. Así, en 2017, el Ministerio de Agricultura cifraba en 413 las hectáreas de este cultivo presentes en todo el territorio valenciano. Ahora, solo dos años después, fuentes del sector muestran que su impacto ya es superior a las mil hectáreas. El boom de su crecimiento es innegable y sus beneficios, tanto económicos en su producción como en el ámbito de la salud, claramente evidentes.

Es por ello que, para darle un marco representativo a todo este desarrollo e interés, ha nacido esta misma semana la Asociación de Productores de Aguacate (Asoproa), una organización que tiene en la potenciación y la coordinación del sector a nivel nacional su principal función. Así lo explica su presidente, Celestino Recatalá, uno de los productores de este cultivo en el Camp de Morvedre, comarca que junto a La Safor aglutina una buena parte de los aguacates en el territorio regional.

«Todo el mundo quería saber sobre el aguacate. Había un interés creciente y decidimos junto a Ava (Asaja) que sería importante tener una marca de calidad y saber lo más importante», resalta el presidente de Asoproa, destacando además que en la actualidad este cultivo «ya funciona muy bien» en distintas partes de la Comunitat Valenciana. Su buen rendimiento económico -se manejaron en la pasada campaña entre octubre y julio precios de entre 2 y 3 euros por kilo en el campo- a lo que se suma la no existencia de plagas y una poda económica, entre otras ventajas, son los motivos que han acercado este cultivo a las hectáreas valencianas.



Conocer el producto

Pero para continuar con su auge, no solo basta con mirar a su rentabilidad económica, sino también las condiciones y ubicaciones en las que cultivar este exótico producto. Recatalá enfatiza «que no vale cualquier lugar», sino que el aguacate «necesita un clima y un agua especial», para la que además no tiene que «bajar la temperatura de cero grados». Todo ello implica que se necesite una formación y conocimiento de dónde se puede cultivar este producto. «Lo más importante es que todas las inversiones las realicemos sabiendo qué estamos haciendo y, sobre todo, en un marco que sea rentable», destaca el responsable de la asociación.

Para ayudar en este proceso que consiga hacer del aguacate valenciano un cultivo reconocible, desde Asoproa se quiere «promover o participar en campañas de promoción, publicidad o difusión del conocimiento y consumo de los aguacates», así como fomentar «el asociacionismo entre los profesionales del sector, como único medio para solucionar los problemas y prestar servicios a sus socios».

En esta línea, la idea de Asoproa es la de realizar diversos encuentros con agricultores de diferentes partes del territorio regional para explicar cuáles son las condiciones de producción del aguacate y cuya primera cita será mañana en el municipio de Benifairó de les Valls. Asimismo, el 11 de mayo, la asociación organizará una jornada internacional con ponentes de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) a través de la cual conocer «cómo llevan realizando ellos el cultivo del aguacate y si se puede aplicar eso aquí», destaca Recatalá.