CaixaBank presenta un borrador del ERE para reducir un 18 % su red

La dirección de CaixaBank se ha comprometido a entregar hoy un borrador del Expediente de Regulador de Empleo (ERE) que acometerá en el marco de su nuevo Plan Estratégico 2019-2021, según informaron los sindicatos tras la tercera mesa negociadora que se celebró ayer en Barcelona. Fuentes sindicales consultadas por Europa Press apuntaron que se trata de un primer texto sobre el que empezar a trabajar, con datos y propuestas concretas. La entidad prevé acometer una reducción del 18% de la red de oficinas que, como consecuencia, afectará a 2.157 personas.

En la reunión de ayer, la dirección de CaixaBank planteó un nuevo procedimiento de movilidades de hasta 100 kilómetros, tras el ofrecimiento de movilidades voluntarias. Se trata de una propuesta inicial que «todavía tiene recorrido», indican desde los sindicatos.

En concreto, la idea de la dirección es que, cuando se produzca una vacante, procure cubrirse en un ámbito de 25 kilómetros, que se ampliará a 50 si no hay voluntarios y posteriormente a 75 y 100 kilómetros. Tras este proceso, para las vacantes no cubiertas se utilizaría una «reordenación no voluntaria» en la que se atendería a la «idoneidad y perfil profesional» de los trabajadores, quedando excluidos de la movilidad directores, subdirectores, gestores y plantilla en horario singular.

Las personas solo podrían ser movilizadas una sola vez y, si ha habido un desplazamiento de más de 75 kilómetros, tendrán prioridad de retorno durante un periodo de dos años antes de nuevas contrataciones. Los empleados con discapacidad no podrán ser desplazados más allá de 25 kilómetros.