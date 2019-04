Las empresas familiares valencianas más longevas exportan más que las españolas

Es ya un lugar común la internacionalización de la economía valenciana, una vocación que se acrecentó durante los años de crisis y que fue uno de los factores clave para superarla con cierta dignidad. En ese hábito son las empresas familiares las que más descollan, de manera especial en la Comunitat Valenciana. Las que exportan no solo superan a las del resto de España sino que también están por encima de las mercantiles ajenas a vínculos de parentesco.

Un estudio difundido ayer por Bankia y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) pone de relieve que las firmas familiares de la autonomía que superan los cinco años de edad desde su fundación tienen una actividad exportadora en todos los tramos superior al de sus homólogas del país, aunque la mayor distancia entre unas y otras se da en las que tienen más de 50 años. En las valencianas, el porcentaje llega al 58,1 % del total, frente al 42 % de las españolas. También es muy superior al 45,3 % de las mercantiles de la autonomía que no son familiares. En este caso, las del conjunto de España rondan en número el 60 %.

Si en términos de ventas las firmas valencianas no tienen rival, a la hora de implicarse un poco más allá en la internacionalización, en concreto a través de la inversión en filiales extranjeras, lo cierto es que circulan más bien en el furgón de cola. Solo el 9,3 % alcanza ese nivel de internacionalización, casi la mitad que sus homólogas españolas y una tercera parte del 30,2 % que alcanza esta magnitud en las mercantiles no familiares. Hablamos de las firmas con más de medio siglo de vida. En los restantes tramos de edad no hay diferencias significativas entre las empresas en términos territoriales.

El documento también analiza la diversificación geográfica de las empresas. Como era de prever, el área preferente de expansión es la Unión Europea, que supone más del 50 % de los destinos de exportación y más del 30 % de las localizaciones escogidas para la ubicación de filiales. La preferencia por la UE se da en todos los grupos de edad, pero «se observa una creciente diversificación conforme aumenta la antigüedad de las empresas, tanto en la Comunitat Valenciana como en España».

Entre las mercantiles más jóvenes (menos de cinco años desde su fundación), las valencianas optan por la UE con más frecuencia que las del resto de España (81,1 % frente a 70,5 % en las exportaciones y 74,1 % frente a 59,8 % en las filiales), pero las diferencias se van acortando conforme se analizan los tramos de mayor tiempo. Tras la UE, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto del país crece el peso de Asia, Norteamérica y África como destino de las ventas al exterior a la par que se incrementa la longevidad de la mercantil.

En ambas zonas geográficas, aumenta el peso de las filiales ubicadas en América, del norte y del sur, en los grupos de mayor edad, mientras que Asia ocupa la tercera posición. No obstante, en las empresas valencianas el segundo destino más frecuente es Norteamérica y el peso de África es más importante para las compañías más jóvenes que para las de mayor antigüedad. En el caso del conjunto de España, el segundo lugar es Sudamérica y el peso de África es mayor en las mercantiles más longevas.



Vocación exterior

Por último, el informe se detiene a analizar el comportamiento exterior de las empresas sin tener en consideración la influencia de si son o no familiares. La primera conclusión es que las firmas más jóvenes, es decir, las creadas hace un máximo de cinco años, exhiben un dinamismo internacional superior al de aquellas que se encuentran en la franja de entre los cinco y los diez años, lo que implica que «muchas de ellas nacen con vocación internacional». Son exportadoras una de cada cinco compañías valencianas con más de 25 años de historia y una de cada tres cuando han superado los cincuenta. Lo mismo sucede en España. En cuanto a la creación de filiales en el extranjero, las estadísticas bajan de forma considerable: el 0,5 % en las de menos de cinco años y el 12,4 % en las que superan la cincuentena. Son datos similares a los de España.