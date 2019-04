Ford dejará de comercializar el Ka en Europa en septiembre

Ford tiene previsto dejar de vender el modelo Ka en Europa a medio plazo. De hecho, la multinacional norteamericana cortará la llegada de estos automóviles, cuya producción está centralizada en la India, a partir del próximo mes de septiembre, según confirmaron fuentes de la compañía a este diario. Así, a finales de este año ya solo se podrán adquirir en el Viejo Continente las unidades de este modelo que permanezcan todavía en stock.

Este movimiento se produce en pleno proceso de reajuste y reorganización de Ford para tratar de ganar rentabilidad, que mantiene en vilo desde hace meses a las casi 8.000 personas que trabajan en su planta de Almussafes. No obstante, esta última decisión no afectará directamente a la producción de la instalación sita en la Comunitat Valenciana, ya que el Ka+ no se encuentra en la cadena de producción de la Ribera. Sí que se verá mermada la fabricación de la Transit Connect en la planta de Almussafes, que en 2021 perderá un total de 40.000 unidades –las destinadas a la venta de Estados Unidos– que serán producidas a partir de entonces en México. Todavía permanecerá en las instalaciones de Almussafes la responsabilidad de producir 70.000 unidades de estas furgonetas que irán dirigidas al mercado europeo.

Entre los principales motivos de que el Ka+ vaya a desaparecer de los concesionarios europeos se encuentra la aprobación de normas medioambientales cada vez más exigentes en el continente europeo. La compañía estima que la adaptación de los motores a estos requisitos repercutiría en el precio y la competitividad de este modelo frente a los que ofrecen sus principales competidores. De hecho, las ventas del Ka+ ya se habían resentido en el mercado europeo recientemente. El Ka+, no obstante, seguirá comercializándose fuera de Europa, donde los resultados de ventas todavía son positivos.

Caída de las ventas de un 9 %

Ford ha comercializado un total de 384.500 vehículos en toda Europa durante el primer trimestre de este 2019, lo que ha supuesto un descenso de hasta el 9 % respecto al mismo período del ejercicio anterior, según los datos publicados por la propia compañía. Esa caída, además, destacó en el mes de marzo, en el que se entregaron en el Viejo Continente 171.600 unidades, hasta un 11,2 % menos que en el mismo mes de 2018. El mercado español ha alcanzado las 20.400 unidades vendidas en este primer trimestre de 2019, muy por debajo de las 102.700 del Reino Unido, las 81.100 de Alemania, las 40.300 de Italia o las 30.300 de Francia.