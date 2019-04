Emprender en el sector inmobiliario con la máxima garantía

Real Maximun, o lo que es lo mismo, eficiencia máxima en la compra y en la venta de propiedades inmobiliarias, es

Javier, cuéntanos ¿qué es REMAX?

REMAX es más que una agencia inmobiliaria tradicional, es una compañía de servicios inmobiliarios para el agente inmobiliario; ese es el concepto de nuestro negocio y es donde ponemos nuestro foco. Nuestros brókers o franquiciados centran su labor en prestar el mejor y mayor de los servicios a sus agentes con la intención de que éstos puedan ofrecérselos a sus clientes ayudándoles en el desarrollo del negocio. REMAX es una compañía dedicada a ayudar al desarrollo de personas que quieren emprender una carrera profesional en el sector inmobiliario.

2018 fue un año positivo para la compañía ¿cómo resumiría el pasado año para REMAX España?

Afortunadamente, 2018 ha sido un año de crecimiento para la red REMAX, finalizándolo con más de 160 licencias de franquicias con un dato a mi parecer muy significativo, y es que el 34% de las licencias vendidas en el pasado año se corresponden con segundas o incluso terceras oficinas de brókers que ya son franquiciados nuestros. Esto revela la confianza depositada de nuestros franquiciados en el sistema REMAX y los resultados positivos que han obtenido con sus primeras licencias de franquicia.

A su vez, creo que es muy destacable otro dato más, nuestro crecimiento en número de agentes asociados durante el 2018; un año en el que por primera vez en la historia superamos los 2.000 Agentes inmobiliarios adheridos a nuestra red. Y pese a que el segundo semestre del año los resultados de ventas se moderaron un poco, aun así crecimos alrededor de un 25% más que el año anterior, con una facturación conjunta que alcanzó más de 39 millones de euros.

¿Qué objetivos os habéis fijado para este 2019?

Tenemos unas expectativas muy positivas para este año, que esperamos finalizar con cerca de 200 oficinas y más de 2.600 agentes asociados. Respecto a la facturación, prevemos superar los 45 millones de euros.

La Comunidad Valenciana cuenta con 15 oficinas a lo largo de la provincia. ¿Es un lugar idóneo para el mercado inmobiliario?

Sí, representa uno de los mercados inmobiliarios más importantes de toda España y de Europa; lo que hace que, en cualquiera de sus localidades, abrir un negocio inmobiliario sea todo un acierto. Hay que tener en cuenta que el negocio inmobiliario de la zona proviene de clientes que viven en el resto de España y del mundo y que muy probablemente conocen la marca.

¿Existe un perfil concreto de franquiciado REMAX?

No existe un perfil concreto de franquiciado, pero sí que consideramos que ha de ser una persona con espíritu emprendedor y que comparta los valores y ADN de la compañía. También me gustaría hacer hincapié en que no es necesario contar con experiencia previa en el sector, pero sí esencial que cuente con capacidad de liderazgo y de gestión de equipos. En REMAX, el dueño de la oficina adquiere un rol totalmente distinto al de una agencia inmobiliaria tradicional, centrando su negocio y actividad en formar equipos de trabajo conformados por agentes profesionales otorgándoles soporte y valiéndose de las herramientas especialmente diseñadas por REMAX, convirtiendo su oficina en un negocio rentable. De este modo, una oficina REMAX es una oficina de agentes autónomos que comparten gastos con el bróker y a cambio reciben altos ingresos y los mejores servicios profesionales; formación, tecnología de gestión, herramientas de marketing, etc. Este modelo permite al bróker inmobiliario asociar un gran número de agentes a su oficina sin aumentar sus gastos fijos comercializando grandes carteras de propiedades captadas en exclusiva. Estas particularidades han permitido que la media de Agentes Asociados por oficina, en España, supere en la actualidad los 20 agentes, llegando algunos de nuestros mejores franquiciados a contar con más de con más de 100 agentes asociados en sus oficinas.

¿Por qué recomendaría abrir una franquicia REMAX a emprendedores?

Creo que cuando alguien emprende es importante contar con cierta seguridad y evitar al máximo los riesgos, y REMAX aporta ante todo un modelo de negocio de éxito con resultados probados de más de 45 años de experiencia unido a un reconocimiento de marca a nivel mundial que permite a la agencia inmobiliaria crecer sin límites y contar a su vez con una red compuesta por más de 123.000 asociados a nivel mundial con la que compartir operaciones. A su vez, permite superar la estructura de autoempleo o pequeña agencia totalmente dependiente de la persona que la dirige o de muy pocos agentes, modelos en los que se crean y terminan la gran mayoría de las agencias en nuestro país. Por el contrario, un modelo de "gasto y beneficio compartido" del bróker con los agentes asociados autónomos a su oficina, como el que REMAX propone , le da al empresario la oportunidad de hacer crecer su negocio hasta convertirlo en lo que denominamos una "industria inmobiliaria", es decir; oficinas con grandes equipos comerciales que a su vez pueden ofrecer los mejores servicios profesionales especializados a esos agentes y que estos no pueden tener en una pequeña agencia, convirtiéndose dichas agencias en la opción más atractiva para los agentes profesionales en las que desarrollar su carrera profesional y para los empresarios tener un negocio de alta facturación y rentabilidad. En cuanto al mercado, REMAX ofrece que los clientes compradores y vendedores estén representados por agentes profesionales que defiendan sus intereses con los más altos estándares de profesionalidad, servicios y ética profesional.

¿Qué servicios y apoyo ofrecéis a vuestros franquiciados para el desarrollo de su negocio?

Trabajamos muy estrechamente en el desarrollo de sus oficinas, ofreciendo constante apoyo en su día a día y bridándoles herramientas para optimizar ese desarrollo como campañas de marketing y publicidad, formación especializada, potentes herramientas para la generación de contactos, así como tecnología de vanguardia. A su vez, me gustaría destacar que fomentamos mucho el desarrollo horizontal para que los franquiciados colaboren entre ellos. Nuestro papel es de «dirección de orquesta» para que cada persona dentro de REMAX aproveche las ventajas y los beneficios que obtienen por pertenecer a la organización. Este es el papel de REMAX España

¿Cuál es el valor añadido que ofrecen a sus franquiciados y que les diferencia del resto de franquicias inmobiliarias?

Estamos convencidos que REMAX aporta el concepto más empresarial del sector con un modelo de negocio que permite a la agencia inmobiliaria superar la estructura de autoempleo o pequeña agencia totalmente dependiente de la persona que la dirige o de muy pocos agentes, modelos en los que se crean y terminan la gran mayoría de las agencias en nuestro país. Por el contrario, un modelo de "gasto y beneficio compartido" del bróker con los agentes asociados autónomos a su oficina, como el que REMAX propone , le da al empresario la oportunidad de hacer crecer su negocio hasta convertirlo en lo que denominamos una "industria inmobiliaria", es decir; oficinas con grandes equipos comerciales que a su vez pueden ofrecer los mejores servicios profesionales especializados a esos agentes y que estos no pueden tener en una pequeña agencia, convirtiéndose dichas agencias en la opción más atractiva para los agentes profesionales en las que desarrollar su carrera profesional y para los empresarios tener un negocio de alta facturación y rentabilidad. En cuanto al mercado, REMAX ofrece que los clientes compradores y vendedores estén representados por agentes profesionales que defiendan sus intereses con los más altos estándares de profesionalidad, servicios y ética profesional.

REMAX ha sido designada por "Elección del Consumidor", y por tercer año consecutivo, como la compañía inmobiliaria mejor valorada por los consumidores españoles. ¿Cómo valoras esta designación?

Creo que lo más importante de esta designación es que se trata de la opinión de nuestros clientes sobre nuestros servicios, y no hay mayor prueba de un trabajo bien realizado que la de un cliente satisfecho; de ahí que para nosotros sea una designación que cobra especial importancia ya que se trata a mi parecer del mejor aval sobre la calidad de los servicios de nuestras oficinas.

Más información en:

www.franquiciaremax.es