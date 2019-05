València se une en defensa del empleo

Los valencianos volvieron a salir ayer a la calle para luchar por lo que es justo. Jóvenes y mayores, hombres y mujeres, recorrieron parte del centro de València para mostrar en este 1 de mayo que por el trabajo también se lucha, unas manifestaciones convocadas por los principales sindicatos valencianos -con UGT y CC OO a la cabeza- y a la que también asistieron el president en funciones de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta y consellera de Igualdad en funciones, Mónica Oltra o el alcalde de València, Joan Ribó, entre otros representantes, una convocatoria que un año más fue multitudinaria y en la que se destacaron como objetivos principales el fin de la precariedad, corregir los aspectos más lesivos de la reforma laboral o proteger las pensiones.

La marcha, comenzada en la plaza de San Agustín, tuvo desde el inicio el apoyo de miles de ciudadanos que, englobados dentro de las distintas federaciones -pensiones, industria, enseñanza...- o por cuenta propia, decidieron unirse a una reivindicación con el foco puesto en las personas. Con ellas como estandarte surgía la pancarta que lideraba la multitud, la cual lucía el lema «La lluita continua, més drets, més igualtat, més cohesió. Primer les persones».

Con la percusión de decenas de tambores como acompañamiento, los líderes de CC OO y UGT en la Comunitat Valenciana manifestaban tras el 28 de abril, la necesidad de que el nuevo Consell continúe remando en la misma dirección que en la pasada legislatura. Así lo expresaba el secretario general de CC OO-PV, Arturo León, destacando que el gobierno autonómico deberá seguir «la misma agenda social pero con más recursos», para lo cual tendrá que ser «firme» en las reivindicaciones del sistema de financiación, la condonación de la «deuda injustificada» o reclamar «más inversiones» para la Comunitat Valenciana, impulsando en paralelo «un nuevo modelo de producción más solido en nuestra autonomía».

En esta línea se manifestó también el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, quien puso en valor que en esta legislatura en el territorio valenciano «se han recuperado derechos para la gente» como la sanidad universal o la medicina para los enfermos de hepatitis C, aunque se debe continuar para conseguir «una economía que sea capaz de crecer en empleo de calidad». Para ello, el secretario sindical valenciano enfatizó que es «imprescindible» que el gobierno valenciano «actúe como motor», potenciando una economía de «base industrial que tenga como objetivo para crecer y competir en el mundo de la innovación y el talento de los valencianos y no los bajos salarios». Asimismo, Sáez también quiso pedir en su discurso a los partidos políticos de cara a los próximos comicios europeos «un estatuto de los trabajadores europeo y un salario mínimo interprofesional equivalente al 60% de un salario medio de cada país de la Unión» para crear una Europa «fuerte y unida donde no se compita por bajos salarios».