Cultura financiera desde la infancia

Un foro de expertos advirtió en la mesa debate «Generación Z. Los adolescentes y la paga digital» de la importancia de inculcar a los hijos desde la infancia cultura financiera para que sepan manejar el dinero cuando sean adultos. La mesa redonda estuvo organizada por Levante-EMV y contó con el patrocinio de Twyp, la plataforma de pagos del banco ING que ahora ofrece la posibilidad de gestionar a través del móvil la paga de los hijos. En el encuentro intervinieron Almudena Román, directora general de banca para particulares de ING; Amparo Gil, directora del Caxton College; Nuria Pérez, experta en pensamiento creativo; y Alberto Soler, psicólogo.

Los expertos de la mesa coincidieron en que establecer una paga para los hijos a partir de una cierta edad es una herramienta muy útil para educarlos en la cultura del ahorro y para que sean conscientes de que el dinero no es infinito. Amparo Gil, que trabaja a diario en la educación de adolescentes y jóvenes en el Caxton College, insistió en que enseñar a los hijos a manejar el dinero es muy importante para que desarrollen su autonomía. «Es una cuestión de fondo. Educamos a los niños para que en el futuro tengan independencia. La paga bien utilizada les enseña a ser responsables. Tiene un valor educativo muy potente», declaró. «Yo veo que ayuda a ser austero porque tienes que medir tus posibilidades. Es útil para que se den cuenta de que no se consigue todo de inmediato y si se pasan con su presupuesto no pueden salir con sus amigos a cenar porque no hay más dinero», afirmó. La responsable del Caxton College cree que no es bueno castigar a los niños retirándoles la paga cuando no hacen algo bien ni darles un dinero extra cuando sacan buenas notas.

El psicólogo Alberto Soler coincidió con Amparo Gil en que no es recomendable utilizar la paga como castigo. Nuria Pérez (que profesionalmente se dedica a fomentar la creatividad en niños y mayores a través de sesiones y talleres) explicó que ella empezó pronto a darles la paga a sus hijas como motivación. «Yo estoy de acuerdo en que no hay que pagar a los niños por lo que tienen que hacer (como estudiar o hacerse la cama), pero sí soy partidaria de dar un extra cuando una de mis hijas saca a pasear al perro o lava el coche. Así entienden el valor del dinero», señaló. Nuria Pérez estableció unas pautas muy claras cuando comenzó a dar la paga a sus hijas. «Para mí fue muy importante que aprendieran a destinar un tercio del dinero al ahorro, otro tercio a ayudar a alguien que lo necesita y el otro tercio para sus gastos a medio plazo. Tienen que entender que la nómina no es algo que se deba gastar en un día. Que las cosas cuestan de conseguir», manifestó. «Es fundamental que asuman que no todo es inmediato. Los niños tienden a pensar que la leche se produce sola en la nevera. Yo desde pequeña obligué a mis hijas a tener objetivos a largo plazo para que entiendan que hay que ahorrar», añadió.

El psicólogo Alberto Soler preguntó a la audiencia si creían que hay una paga idónea. Él mismo dio la respuesta. «Es difícil. No es lo mismo un chaval de un barrio humilde que otro de un barrio más acomodado. La paga que reciben los hijos les debe dar cierta autonomía, pero siempre es mejor tirar hacia el rango bajo para mantener el control que pasarnos», aseguró.

Amparo Gil insistió en la importancia de trabajar con los niños desde pequeños en la cultura financiera para que después no sea demasiado tarde. «Si no empezamos desde pequeños estamos perdidos, pero debemos ser conscientes de que debemos dejar un margen de libertad a los adolescentes para que se equivoquen. Es lo que toca a esa edad», apuntó.



Nuevas tecnologías

La moderadora del debate lanzó la pregunta de si las nuevas tecnologías pueden ayudar a gestionar la paga de los hijos. Almudena Román explicó que mejoraron su aplicación Twyp para que los padres puedan transferir a sus hijos la paga semanal a través del móvil a petición de los usuarios. «Fue una propuesta que surgió de nuestros propios clientes. Es muy útil hacer transferencias instantáneas de móvil a móvil. A todos nos ha pasado que nuestros hijos nos han pedido en el último momento dinero para comprar unos mapas para el colegio o cualquier otro tipo de material escolar y nos ha pillado en el trabajo. Los adolescentes de hoy en día son los reyes de la improvisación. Twyp te permite mandarles cinco euros de manera inmediata. A los padres nos da mucha seguridad para hacer frente a esa improvisación en la que viven. A nuestros hijos les da autonomía porque todos van con móvil y pueden pagar. Ya no tenemos que estar pendientes de ir al cajero a sacar dinero». La directora general de banca para particulares de ING precisó que la aplicación Twyp permite a los adolescentes ver registrado donde se han gastado su dinero. «Les hace más responsables porque ven donde se han gastado el dinero gracias a la trazabilidad».

Nuria Pérez también destacó la tranquilidad que aporta la aplicación. «Nunca llevamos dinero en efectivo y a mí me agobia la idea de sacarle una tarjeta a mis hijas. Con Twyp se pueden acercar a cualquier Corte Inglés y que la dependienta les dé el dinero tras realizar una compra», afirmó.