Los empresarios reclaman al Gobierno el despido libre

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, arropado por toda su Junta Directiva, propuso hoy que el diálogo social se retome en septiembre, pero "sin líneas rojas ni perímetros" y tras advertir que las reformas estructurales en el mercado laboral son "imprescindibles".

Horas antes el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, insistía en que para que continúe una negociación debe haber "base documental" y "explícita voluntad" de buscar acuerdo y de no querer imponer ninguna posición.

Corbacho comparecerá el 27 de agosto en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados para informar sobre la actual situación del diálogo social, que calificó de "stand by" pero que dijo que "no significa que la sociedad no vaya a funcionar".

Asimismo, tras conocerse la propuesta de la patronal, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, criticó que los empresarios quieran "cargar" en "profundidad" nuevamente contra estas negociaciones y "lesionar los derechos de los pensionistas y de los trabajadores".

En el mismo sentido, se pronunció el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que dijo que no se puede retomar el diálogo social si se deteriora el saldo del Estado.

Y es que hoy el presidente de la patronal, que ha recibido este mediodía el apoyo unánime de toda su dirección al ser ovacionado al inicio de la Junta Directiva, insistió en que el diálogo social debe continuar en septiembre para ser "constructivo" y ayudar a la "maltrecha economía española".

Díaz Ferrán, no obstante, dejó claro que si no se acometen las reformas estructurales que proponen los empresarios las cifras de paro de los próximos meses serán "mucho más preocupantes".

Acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "romper" una mesa de negociación que "estaba abierta", al tiempo que negó que los empresarios hayan pedido el despido libre.

Puntualizó que es "absolutamente falso" que la CEOE pusiera en duda en "ningún documento" los derechos adquiridos de los trabajadores y tampoco la supresión de la asistencia jurídica.

Además, recordó que también fueron "flexibles" con la rebaja de cuotas empresariales a la Seguridad Social y que no han hecho planteamientos "ni de máximos ni de mínimos", sino que sólo han justificado y demostrado que una reducción de las cuotas en cinco puntos no afectaría a la sostenibilidad del sistema ni a las pensiones.

Díaz Ferrán reconoció que en una de las reuniones bilaterales con el Ejecutivo trasladaron una cifra concreta que "el Gobierno sabe y nosotros no vamos a trasladar", ya que es una "cifra pasada de un diálogo roto".

El presidente de la patronal explicó que lo que hay "real" encima de la mesa es el borrador del Gobierno de rebaja de 1,5 puntos que la CEOE consideró que "no era suficiente" y que el Ejecutivo propuso que firmaran todos en la cena de la Moncloa, con el presidente del Gobierno y los agentes sociales.

Según Díaz Ferrán, aquel encuentro fue "duro y complicado" y la patronal no respaldó el borrador del Gobierno porque consideró que las negociaciones "seguían abiertas".

Negó las críticas que ha recibido de intentar seguir las directrices del PP y dijo que es "demagogia" poner en duda la independencia y la autonomía de la CEOE, que no "juzga ideologías sino hechos concretos".

"Ninguna comida cambia nuestros principios", aseveró tras ser preguntado por el almuerzo que mantuvo hace un mes con el presidente del PP, Mariano Rajoy.

En el terreno político, mientras el PP volvió a acusar al Gobierno de "alargar la crisis" e "incumplir con su deber", el PSOE criticó que las

propuestas de los empresarios supongan detraer 20.800 millones de euros de las arcas públicas.

Por su parte, CiU se mostró a favor de que el proceso continúe en septiembre para que no se estanque.

También el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, defendió la postura de la patronal.