CaixaBank inaugura en València sus grandes oficinas

Los bancos, a la par que se reestructuran mediante cierres de sucursales poco rentables y el recorte de plantillas para hacer frente a los nuevos tiempos de digitalización y bajos ingresos, proyectan nuevos centros de operaciones para el trato con sus clientes. Tras lanzar conceptos como las oficinas store, CaixaBank va a empezar a trabajar con establecimientos de gran tamaño en los que ofrecerá todas sus líneas de negocio. Se trata de la fórmula All in one. La primera de estas nuevas grandes sucursales abrirá sus puertas este mes de julio en València, donde la entidad tiene su sede social, y en septiembre lo hará en Barcelona, donde está su sede operativa.

La nueva gran sucursal ocupará 2.200 metros cuadrados en dos plantas que permitirán la unión de la oficina que la entidad tiene en la plaza del Ayuntamiento en la esquina con la calle Barcas –la que albergaba su antigua sede en la autonomía hasta que trasladó la del banco a València tras el referéndum de independencia en Cataluña en octubre de 2017- y la vieja oficina del Barclays en la esquina de Barcas con Pérez Pujol, que estarán conectadas de forma interna pese a la separación física entre ambas en el exterior.

Según explicaron ayer a este diario fuentes del banco, se trata de un espacio «innovador» que incluirá una parte dedicada a la banca de particulares (es decir, una oficina store) con entrada por la plaza del Ayuntamiento; otra destinada a banca personal a la que se accederá por Pérez Pujol, y un business bank para mercantiles por la calle Correos. Asimismo, acogerá el centro de banca privada y otro para grandes empresas, además de la división especializada en start-ups y la que presta servicios a las administraciones públicas.

Las citadas fuentes explicaron que la nueva oficina concentrará a un total de 80 empleados y dará servicio a aproximadamente 16.500 clientes.