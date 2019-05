Hacienda frena la licitación de los viajes del Imserso tras el recurso hotelero

El Ministerio de Hacienda decidió ayer suspender cautelarmente el proceso de adjudicación de los viajes del Imserso para las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 mientras resuelve el recurso presentado por la patronal de los hoteles, que reclama por el bajo precio fijado por el Gobierno para estos viajes. Tras conocer la suspensión, Sanidad aseguró que los viajes no están en riesgo y confía en que finalmente Hacienda termine avalando las cifras establecidas en los pliegos de condiciones. Los hoteleros se mostraron satisfechos con esta resolución preliminar y confían en reunirse con los responsables de Turismo y de Sanidad y Asuntos Sociales para poder consensuar una salida al problema. El asunto es especialmente preocupante para los intereses valencianos porque las playas de la Costa Blanca son uno de los destinos preferentes.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), que depende del Ministerio de Hacienda, se pronunciará de forma definitiva sobre la impugnación de los hoteleros a los pliegos de los concursos de las dos próximas temporadas en el plazo máximo de un mes. La suspensión cautelar, habitual en este tipo de recursos, no resuelve la cuestión de fondo planteada por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) sino que se adopta provisionalmente «ante los perjuicios de difícil o imposible reparación que pudieran derivarse de la continuación del procedimiento de licitación» hasta que el tribunal se pronuncie de forma definitiva.

Los hoteleros han recurrido el concurso porque entienden que los precios establecidos «arruinan» al sector y carecen de una justificación económica real. Ante la posibilidad de que finalmente no se pueda licitar, la patronal ha planteado al Gobierno la posibilidad de prorrogar otro año el contrato actual. En la adjudicación vigente, la empresa Mundosenior gestiona los lotes de la costa peninsular y turismo interior, y Mundiplan los de Canarias y Baleares. La Comunitat Valenciana ofrece unos 180.000 de los 900.000 paquetes que se prevé vender la próxima temporada, 30.000 menos que hasta ahora. Según los cálculos de la patronal, en toda España pueden verse afectados por el concurso 350 hoteles y 12.000 trabajadores.

Tras años de negociaciones y después de meses de retrasos por la inestabilidad política, la bases del concurso no recogen «casi ninguna de las peticiones hoteleras». Según advierte el sector, los motivos para impugnar el concurso van desde la rebaja en la aportación económica que realizan los usuarios a la ausencia de un estudio de costes directos e indirectos que justifiquen los precios fijados. Además, critican que se exige al establecimiento que haya un empleado por cada 7,5 clientes pero no se tienen en cuenta los convenios colectivos del sector. Según Hosbec, con los ingresos establecidos no se puede alcanzar el salario que fijan los convenios.

Además, se excluye a los hoteles de dos estrellas y los de tres también pueden ser apartados, afectando a las instalaciones que han hecho un esfuerzo por subir de categoría en los últimos años.

El Ministerio de Sanidad, al que está adscrito el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, confía en que el tribunal les dé la razón frente a los hoteleros. Sanidad asegura que el 65 % de los pensionistas que participan en el programa de viajes del Imserso cuenta con una pensión inferior a los 1.050 euros al mes, lo que «impide exigir más esfuerzo a los pensionistas en la financiación de los viajes».