Fiat y Renault fracasan en su plan de fusión por el gobierno galo

La junta del grupo automovilístico Fiat Chrysler (FCA) anunció ayer que ha retirado su propuesta de fusión realizada al grupo Renault debido a que no se dan las condiciones políticas en Francia para que sea un éxito. La FCA añade que sigue «firmemente convencida» de la razón convincente y transformadora de su propuesta, cuya operación estaba valorada en unos 40.000 millones de dólares. Con anterioridad, el Consejo de Administración de Renault había notificado en París que a petición del Estado francés, principal accionista, no se ha podido pronunciar finalmente sobre la propuesta de fusión «debido al deseo expresado por los representantes del Estado francés de aplazar el voto a un consejo posterior». La junta de Fiat Chrysler agradece el «compromiso constructivo» al Grupo Renault, en particular a su presidente y su director ejecutivo, y también a los socios de la alianza con Nissan Motor y Mitsubishi». Mientras tanto, el Gobierno, la patronal y los sindicatos de Italia lamentaron ayer la "ocasión perdida" que supone que Fiat haya retirado su propuesta de fusión con el grupo francés Renault. Las acciones de Renault cerraron con una caída del 6,41 %, mientras que las de FCA subieron el 0,09 %.