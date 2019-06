Los citricultores de la mandarina 'spring sunshine' protegen la variedad

La Asociación de productores de la variedad Spring Sunshine va a constituir en los próximos meses el Spring Running Committee (SRC), entidad que se encargará del control, defensa y promoción de la variedad y que empezará a operar desde enero del 2020.

Así lo anunció el director general de The Enforcement Organization (TEO), David Alba, en la reunión informativa que se celebró la semana pasada en la sede de AVA-ASAJA y a la que asistieron más de un centenar de agricultores. Asimismo, se presentaron los buenos resultados obtenidos por la variedad Spring Sunshine desde el inicio de su comercialización. En menos de un año, TEO ha licenciado más de 200.000 plantas de la variedad Spring Sunshine, alcanzando unas 500 hectáreas autorizadas en España.

Variedad también protegida en EE UU, Australia e Israel

Desde TEO (licenciatario máster exclusivo de la variedad en España) se recuerda que la mandarina Spring Sunshine fue registrada el 10 de mayo de 2016 por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO) que le concedió la protección a nivel europeo hasta el 31 de diciembre de 2046. Más allá del marco europeo, esta variedad también está protegida en Estados Unidos, Australia e Israel.

La regularización voluntaria de plantaciones no autorizadas se prolongará hasta el 31 de diciembre del 2019, a un precio de 20 euros/árbol a pagar en 3 plazos anuales sin intereses. Del mismo modo, se podrán adquirir licencias para nuevas plantaciones hasta alcanzar el límite máximo de 700.000 plantas, a un precio de 12 euros/árbol y con las mismas facilidades de pago. Desde TEO se hace hincapié nuevamente en que no se admitirá la regularización de plantaciones no autorizadas ya existentes mediante la compra de licencias para nuevas plantaciones.

Asimismo, desde finales de junio, TEO requerirá a sus sublicenciatarios la información certificada de los kilos producidos durante esta campaña 2019, para que se puedan facturar las cuotas acordadas para la financiación de la operativa del SRC tan pronto la asociación haya iniciado su actividad en enero del 2020.

Características de la variedad premium Spring Sunshine

La variedad de mandarina Spring Sunshine es una mutación inducida de la variedad Murcott, obtenida en el programa de mejora citrícola del Agricultural Research Organization (ARO) de Israel. Actualmente España es el único país del Mediterráneo autorizado para producir Spring Sunshine además de Israel, confiriéndole de este modo un valor añadido por su exclusividad.

Spring Sunshine se considera la variedad más tardía de las mandarinas premium por sus atributos, alcanzando su estado óptimo de recolección entre los meses de marzo y mayo en el hemisferio norte. En estas fechas, la variedad presenta un elevado contenido en zumo superior al 50% con un contenido en ácidos y azúcares excepcionalmente alto y perfectamente compensado, que le proporcionan un extraordinario sabor. La piel de los frutos presenta un color naranja intenso, de fácil pelado y con poca presencia de semillas.