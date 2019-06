Gran Túria abrirá los domingos a partir de este fin de semana

El Centro Comercial Gran Túria de Xirivella abrirá en horario excepcional a partir del próximo domingo, como el resto de grandes superficies de la ciudad de València, y mantendrá la libertad horaria a lo largo de los próximos meses, tal como han confirmado fuentes del propio centro comercial y de la Conselleria de Economía.

La apertura extraordinaria era algo que Gran Túria siempre había reclamado al encontrarse dentro de la trama urbana de València, donde los centros comerciales disfrutaban hasta hace poco de total libertad horaria, pese a estar asentado en el término municipal de Xirivella, localidad que siempre ha mostrado su oposición a permitir la apertura dominical.

El año pasado, Gran Túria consiguió una sentencia favorable de la Audiencia Nacional que le permitía abrir los domingos al considerar que el centro comercial resultaba perjudicado porque, pese a estar inmerso en la trama urbana de la ciudad de València, no disfrutaba de las mismas condiciones que las grandes superficies comerciales instaladas en la urbe. Sin embargo, la conselleria no autorizó la apertura porque el fallo aún no era firma y Gran Túria se quedó sin abrir los domingos del verano pasado.

Ahora podrá hacerlo porque, aunque el fallo judicial no le permite abrir todos los domingos del segundo semestre del año (la Conselleria de Economía hizo una interpretación restrictiva y sólo le da la posibilidad de abrir dos días más que los 11 que disfrutan los municipios sin libertad horaria), el Consell ha tenido que compensar a Gran Túria por los domingos que se quedó sin abrir el año pasado hasta que la sentencia de la Audiencia Nacional fue firme.

Gracias a esta compensación, el Centro Comercial Gran Túria gozará de apertura dominical durante 26 domingos o festivos a lo largo de 2019, algo que permitirá a las instalaciones abrir el próximo domingo 16 de junio y continuar levantando la persiana en festivo durante los meses venideros.