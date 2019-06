Climent insta a los empresarios a subir los sueldos y a no deshacer el territorio

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, repite en el cargo con intención de «trabajar codo con codo» con el empresariado en esta legislatura y tiende la mano tanto a la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV) como a los sindicatos para generar «aportaciones» que permitan «dignificar el trabajo», siempre desde el «máximo diálogo». Para ello, Climent considera «evidente que el mundo empresarial tiene que abordar primero la realidad de feminizar mucho más la economía». También pide al empresariado que trabaje para «dignificar los suelos y si los tiene que subir, los tiene que subir, o si tiene que hacer convenios colectivos que toquen determinados sectores», indica el conseller en una entrevista con Europa Press.

«También quiero que el empresariado sea solidario y tenga en cuenta que si gana dinero es porque hay gente que lo hace factible. Y al mismo tiempo tiene que ser ético y mirar el medio ambiente y no puede ganar dinero deshaciendo el territorio. Todo no vale», sentencia el conseller.

En cuanto a la desaceleración económica que auguran desde diversos sectores, Climent admite que le «preocupa cuando está hablándose bastante de desaceleración pero no tenemos que quedarnos ahí»,advierte: «tenemos que ser proactivos». A su juicio, « tenemos que hacer es trabajar para ver qué mercados más abrimos, porque estamos en una economía global».