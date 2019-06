El auge de la agricultura ecológica

La agricultura ecológica es un movimiento en alza desde que se reconociera como tal en 1992. A pesar de ello, todavía existe cierto desconocimiento social sobre a qué se refiere realmente. Con el fin de aclararlo y abordar todos aquellos asuntos relativos con la agricultura ecológica, Cajamar y Levante-EMV organizaron ayer un desayuno informativo en el Centro de Experiencias de la caja rural en Paiporta. A esta cita acudieron siete representantes del sector ecológico, además del Director Territorial de Cajamar en València y Castelló, Eduardo Holgado, la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto, y el director general de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Julio Monreal.

Durante el acto, Eduardo Holgado destacó la importancia del sector: «Para Cajamar el mundo agroalimentario es estratégico, nacemos del campo, somos la caja rural más grande de España y queremos seguir apoyándolo. Vamos a estar aquí toda la vida». «Lo que queremos es colaborar en el desarrollo económico y progreso social del territorio en el que estamos y en la Comunitat Valenciana somos una de las entidades con más sucursales y estamos muy contentos de poder contribuir al desarrollo de la agricultura autóctona», defendió.

En el coloquio se destacó el crecimiento del sector ecológico frente al abandono de tierras en la agricultura tradicional. En 2018, la Comunitat Valenciana cuenta con 114.509 hectáreas de ecológico, lo que supone un gran aumento respecto a las 77.120 hectáreas que ocupaban en 2015.

Al respecto de estos datos, el presidente de Caecv, José Antonio Rico, destacó que «el sector ecológico se encuentra en su mejor momento en la Comunitat Valenciana» y apuntó que se trata de un «movimiento silencioso, muy consolidado en Europa y que empieza a ganar mayor visibilidad en España». El crecimiento de este sector también se ha podido ver en su volumen de negocio, que superó los 450 millones de euros en 2018 en la C.Valenciana, lo que supone el 25% del total de España. Sobre este punto, Rico recordó la importancia de haber recibido el reconocimiento institucional a través de las certificaciones y que éstas hayan contribuido a que la agricultura ecológica és «el único sector en el que los productores y los consumidores están satisfechos».

En la actualidad, la Comunitat cuenta con más de 2.900 operadores ecológicos, entre productores agrícolas, ganaderos, material vegetativo, acuícolas, empresas e importadores, un dato que María José Miquel, técnico de Anecoop, valoró como positivo para todos, ya que esta agricultura «no solo aporta al mercado un producto fresco, saludable y con más sabor, sino que crea empleo, sobre todo en zonas rurales y con problemas de despoblación». Así lo destacó también Jesús Sanchis, agricultor ecológico de Llíria, que puso el acento en la importancia de definir qué es el producto ecológico y prevenir el error de comercializarlo a un precio que no sea rentable. En este sentido Sanchis también defendió entre las virtudes de la agricultura ecológica la protección y conservación del medio ambiente y la creación de empleo. «La agricultura tradicional no necesita manos porque usa máquinas, mientras que nosotros damos trabajo», defendió. Sobre este aspecto se pronunció también Julian López, gerente de Chozas Carrascal, que lamentó que «es muy complicado encontrar mano de obra cualificada para trabajar en el campo». «Nos va a generar un problema a corto plazo, la administración tiene que promover que la gente quiera vivir en el campo para abastecer a la que vive en las ciudades», reclamó.



Cambio social

Los datos que muestran el enorme crecimiento de este tipo de agricultura, tan solo son un ejemplo del cambio de mentalidad que se puede apreciar en la sociedad, más consciente y preocupada por su alimentación. Así pues, aunque todavía los mercados europeos (sobre todo el alemán y el francés) van adelantados, ya se puede observar un perfil de consumidor típico de los productos ecológicos en España. «Se trata de gente joven, con niños pequeños y con un nivel adquisitivo un poco mayor», especifica Miquel.

No todo son logros, también hay preocupaciones. Un tema candente durante todo el desayuno fue la entrada de las grandes superficies en el mercado ecológico, cada vez más presente después de ver el éxito de este tipo de productos entre el consumidor. María José Miquel quiso destacar la necesidad de «ir de la mano con las grandes cadenas de distribución, porque no hay salida para todos». «El mercado crece de la mano de las grandes superficies, pero el incremento de las parcelas ecológicas es bueno para todos» apuntó Miquel a este respecto. Domingo García, técnico de Cofrudeca, que, sin duda, puso el dedo en la llaga y recordó que «lo más importante es que la agricultura ecológica no deje de ser rentable y que se pueda vivir de ella». «Si el producto no es rentable, nadie lo va a producir. Esto choca con los intereses de los supermercados, que sí quieren el producto, pero no están dispuestos a asumir parte del coste», lamentó. En este sentido intervino también Adolfo de las Eras, gerente y productor de Aceite Adolfo de las Eras, quien puntualizó que «la lucha está en conseguir que se pague el diferencial entre el producto ecológico y el convencional». De las Eras apostó «por el valor añadido» de los productos certifficados y destacó el valor de estos en el extranjero. Sobre este punto se pronunció también Julián López, que puntualizó que «ser ecológico no va a ser un valor, va a ser una necesidad si el agricultor quiere tener algún futuro».

Pese a los problemas y temores, el sector es sin duda optimista y coincide en asegurar que el futuro es esperanzador. Juan Andrés Pons, representante de Semilleros Cucala, no dudó en señalar que el crecimiento que hará su empresa «será hacia la agricultura ecológica» y volvió a insistir en la necesidad de explicar bien qué es el producto ecológico, y quiénes son los agricultores que hay detrás.