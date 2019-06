El Corte Inglés dispara su beneficio un 27,7% en 2018 y reduce su deuda

El Corte Inglés disparó su beneficio neto un 27,7% al cierre de su ejercicio fiscal, -entre marzo de 2018 y febrero de 2019-, hasta alcanzar los 258,2 millones de euros, lo que le permite encadenar cinco años de crecimiento, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) se elevó un 2,2%, hasta los 1.075 millones de euros. El grupo de distribución, que nombrará este mes presidenta a Marta Álvarez, cerró su ejercicio con unas ventas de 15.783 millones de euros, lo que supone un 1,1% más que el año anterior, según consta en el informe de gestión y las cuentas anuales, cerradas a 28 de febrero de 2019. Además, ha incrementado su margen bruto en un 1,5%, hasta situarlo en 4.696 millones.

El Corte Inglés dijo ayer estar «contento» con la evolución del negocio este ejercicio en un «mercado competitivo y maduro», donde se ha notado la implantación de la estrategia en los últimos dos años con la mejora de la rentabilidad, las desinversiones y la reducción de los intereses, según precisó la compañía.

El grupo de la distribución tiene previsto repartir un dividendo de 75 millones de euros, lo que supone el 29% de su beneficio.La firma mantiene su apuesta por la omnicanalidad, lo que le ha permitido reforzar la interrelación entre las tiendas físicas y el entorno online, con un incremento del 17,4% en número de pedidos y de casi el 20% en facturación.

Al cierre del ejercicio, la deuda se situaba en 3.367 millones, lo que supone una «importante» reducción del 12,2% respecto al año anterior. La empresa precisó que gran parte de este importe procede de la venta de inmuebles y otros activos no estratégicos, de la venta de Optica2000, así como de la generación de caja operativa. Fuentes del grupo señalaron que la desinversión de estos activos este ejercicio ha ascendido a 350 millones de euros y que todas las operaciones han conllevado plusvalías. El grupo tiene en marcha un proceso de desinversión de activos inmobiliarios no estratégicos, que se espera materializar, en su mayor parte, a lo largo de 2019, de la que han recibido ofertas no vinculantes de fondos, inversores particulares y 'family offices'.