El ocaso de los descuentos de verano y de invierno

La venta on line y la liberalización de descuentos todo el año hacen languidecer un periodo, el de rebajas, tanto de invierno como de verano, que el Gobierno de Pedro Sánchez estudiaba volver a regular antes de convocar las elecciones generales. El entusiasmo por las rebajas resiste por el peso de la tradición, pero la generalización de los descuentos y la facilidad de compra a través de los nuevos canales han restado brillo a esta cita con el comercio. Desde hace ya más de cinco años, las rebajas no son un periodo regulado. No hay ningún texto del BOE que las ordene. Con esta liberalización de 2012 (también extendida a la venta de saldos, en promoción o liquidación) el concepto de rebajas ha perdido sentido, algo contra lo que se han rebelado los comerciantes y algunas autonomías. Para partidos como Compromís, en cambio, es una reivindicación prioritaria la vuelta a los dos periodos de rebajas.