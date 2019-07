Compromís batalla contra el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Compromís ha solicitado la comparecencia urgente del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, para que aclare el impacto sobre la agricultura y la ganadería valenciana y española del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, organización comercial de América del Sur.

Joan Baldoví, portavoz de la formación en el Congreso, ha instado al Gobierno a que no ratifique un acuerdo que considera "otro duro golpe a los productores": "Queremos saber si se han realizado los estudios de impacto que puede tener este acuerdo sobre nuestro campo y si se han previsto medidas de reciprocidad para impedir la entrada de plagas y de productos agrícolas con tratamientos prohibidos en la agricultura europea".

Baldoví ha explicado que "hay plagas en estos países que pueden suponer un verdadero peligro para nuestra agricultura y queremos saber qué medidas se piensa adoptar para impedir que entren. Por ejemplo, si se piensa aplicar el tratamiento en frío, como ya se exige a la fruta valenciana y española que se exporta a otros países".

Por su parte, el experto en asuntos europeos de la formación, Jordi Sebastià, ha criticado que de nuevo no se ha tenido en cuenta a la agricultura y ganadería valenciana en la firma de acuerdos internacionales: "No podemos tolerar que sectores como el del zumo de naranja, el arroz, la carne de ave o la miel paguen los platos rotos de esta negociación. No podemos permitirnos un desastre de pérdidas como el que provocó el acuerdo comercial con Sudáfrica".

Para Sebastià: "El acuerdo con Mercosur evidencia, una vez más, la despreocupación de Pedro Sánchez cuando la Unión Europea arrincona y castiga a nuestros productores, que son quienes mantienen el territorio europeo y ofrecen alimentación de altísima calidad".