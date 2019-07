Los hoteleros estudian llevar a los tribunales el programa del Imserso

Los principales referentes del sector hotelero español, entre ellos la patronal valenciana Hosbec, trasmitieron ayer a la ministra Reyes Maroto su desencanto por la tramitación del nuevo programa del Imserso, en la que se han sentido «ninguneados».

Según explica Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, el sector ultima la posibilidad (lo decidirán en unos días) de plantear en la Audiencia Nacional un contencioso administrativo contra la licitación del nuevo contrato. La decisión, que aún no es definitiva, llega después de que el tribunal de recursos contractuales rechazara el recurso de los hoteleros.

Entienden que el pliego de condiciones, que no satisface las pretensiones económicas de los hoteleros, contiene irregularidades. Los empresarios piden no ya poder trabajar a precio de mercado, sino a precio de coste, sin ni siquiera márgenes, para no incurrir en pérdidas con los 20 euros que ingresan hoy por cliente y día. Para el sector, el escenario ideal sería un fallo judicial favorable para que el próximo contrato, en dos años, cambiara los precios.

En estos momentos, el programa de vacaciones para mayores no corre peligro. Lo que no está claro son los plazos. El nuevo contrato se adjudicará en unos días. Se han presentado tres ofertas: Mundiplan (Iberia, Alsa e IAG7), Mundosenior (la UTE formada por Halcón Viajes (Globalia) y Avoris (Barceló) y Traveltino 2009 (Logitravel). En caso de haber recursos, como sucedió hace cuatro años, difícilmente podrá empezar a haber viajes en otoño. Sobre la posibilidad de que los hoteles decidan borrarse del programa, Hosbec cree que la mayoría participará. A estas alturas es difícil encontrar mercados alternativos para el invierno.