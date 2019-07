El puerto prevé que el acceso norte sea una realidad en el plazo de 8 años

El presidente de la Autoridad Portuaria de València ( APV), Aurelio Martínez, puso ayer fecha, aunque no con excesiva precisión, a la tan anhelada construcción y puesta en servicio del acceso norte al recinto del Grao. En el plazo de unos ocho años podría ser realidad una infraestructura reivindicada desde 1989. En su opinión, la construcción propiamente dicha puede demorarse entre tres y cuatro y tomar la decisión sobre la opción más viable comportará un tiempo similar. Por tanto, al menos los citados ocho años, un poco por encima de los siete en que se calcula que tardará en terminarse la ampliación norte

La APV espera poder tener en 2020 el estudio informativo sobre los posibles trazados que el Ministerio de Fomento ha encargado ya a la consultora Ineco por 700.000 euros. Ya sea con un túnel bajo el núcleo urbano de la ciudad de València o bajo el mar, la solución que se contemple no será «en ningún caso por superficie», afirmó Martínez, en un encuentro con los medios de comunicación al que compareció junto al director general de la APV, Francesc Sánchez.

Martínez defendió la necesidad del acceso norte ante las estimaciones de crecimiento del puerto valenciano, en especial «si sigue creciendo la economía española y el comercio internacional». A este factor hay que añadir el impulso que significarán, por un lado, la nueva terminal de contenedores -en la que Terminal Investment Ltd. (TIL), del grupo MSC, invertirá más de 1.000 millones- y con la que se estima un «aumento de los tráficos del 5%», y, por el otro, el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y la nueva terminal de cruceros.

En la actualidad, el acceso sur del puerto es ya el de «mayor densidad de tráfico de toda España» y además se encuentra saturado. De ahí la necesidad de encontrar la «solución menos dañina» para la huerta y la ciudad, pero también para evitar que el tráfico que llega por el norte tenga que hacer un rodeo de 26 kilómetros para entrar en el puerto por el sur, un recorrido que incrementa además, la contaminación, sin olvidar que para los azulejeros castellonenses les supondría un ahorro de 50 euros por contenedor. A estos factores, Martínez añadió que «el Port de Sagunt será el futuro, sin lugar a dudas, y necesita una conexión con el puerto valenciano», más allá de la ferroviaria que, cuando esté el túnel pasante, será «lanzadera permanente entre Sagunt y València». El puerto maneja que la inversión total se sitúe en los 400 millones, sufragados a partes iguales con Puertos del Estado, lo que elevará el dinero destinado por la APV a 600 millones: esos 200 más los 400 comprometidos en la ampliación norte.

Su plan estratégico contempla inversiones de mil millones en los próximos años. Como el recinto genera 75 millones anuales, su presidente estima que en 13 ó 14 años se habrá recuperado el dinero. Aún así, anunció que, la acumulación en el tiempo de los proyectos, obligará a la APV a recurrir a financiación bancaria.



Respuesta a Ribó

Martínez no eludió las reticencias que el acceso norte provoca en el Ayuntamiento de València, gobernado por Joan Ribó, de Compromís. El presidente de la APV afirmó que no entendía las razones de la oposición a este túnel de entre 4 y 5 kilómetros, cuando la ciudad tiene muchos otros y de hecho reivindica el túnel pasante para el tráfico ferroviario. Si finalmente se opta por el túnel bajo el mar, espera que el Ribó no bloquee el proyecto. De hecho, recordó unas declaraciones del alcalde en las que decía que «si no pasaba por debajo de València, no tenía nada que decir».

Por otro lado, Martínez resaltó que la construcción de la ampliación norte generará en los próximos seis años entre 3.000 y 4.000 empleos, más los que se creen después cuando esté operativa.

Por último, el presidente de la Autoridad Portuaria de València se refirió a las cuatro ofertas que se han presentado por las siete parcelas de la ZAL sacadas a concurso y afirmó que se trata de terrenos de pequeñas dimensiones para que los ambicionen grandes compañías. Aún así, se mostró convencido de que estas firmas ejercerán de arrastre a otras. También defendió que en los pliegos se incluyeran cláusulas sociales porque hay que «dar una solución» al barrio de Natzaret, con un 48 % de paro.