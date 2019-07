Goirigolzarri: "Para la economía siempre es bueno que haya estabilidad política"

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha manifestado este martes que para la economía "siempre es bueno" que haya una estabilidad política, si bien ha considerado que eso es responsabilidad de los dirigentes políticos.

Goirigolzarri se ha pronunciado así antes de entregar en València las ayudas de la decimoséptima convocatoria Coopera ONG, al ser preguntado por la situación política española y por si cree que la economía necesita un Gobierno estable.

Ha asegurado que "siempre es bueno para la evolución económica y el mundo económico que haya una estabilidad política", por lo que, desde ese punto de vista, "que haya una estabilidad política y un Gobierno fuerte siempre es algo positivo".

Dicho eso, ha añadido el presidente de Bankia, "esa es responsabilidad de los responsables políticos, y nosotros lo que tenemos que hacer es asumir la realidad y gestionar desde esa realidad".

Preguntado por la posibilidad de nuevas elecciones generales, ha preferido no valorar esa opción, primero porque es "una hipótesis que todavía no se está manejando" y segundo, porque no es su responsabilidad, según ha dicho.

Ha insistido en que es responsabilidad de los dirigentes de los partidos políticos, que tienen que llegar a acuerdos para evitar esa situación. "Nuestra responsabilidad es gestionar Bankia y hacerlo lo mejor que podamos", ha finalizado Goirigolzarri.