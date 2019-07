El Gobierno se plantea retomar la tasa Google

? La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, afirmó ayer que el Gobierno no descarta impulsar en España y en solitario una tasa Google si no se llega a un acuerdo global o, en su defecto, europeo. Calviño indicó durante la inauguración del segundo congreso anual digital organizado por la patronal de las telecomunicaciones DigitalES que «el Gobierno no descarta actuar a nivel nacional» en la implantación del impuesto a las grandes tecnológicas sobre determinados servicios digitales, aunque puntualizó que seguirá apostando por una estrategia mundial o europea. La ministra explicó que es necesario modernizar el sistema fiscal y adecuarlo a «la realidad del siglo XXI», dado que actualmente el valor añadido no procede de los bienes sino de los datos.