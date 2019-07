José María Ormaetxea, líder del cooperativisme de Mondragón

La mort de José Maria Ormaetxea, als 92 anys, ha estat este cap de setmana la noticia més comentada als sectors econòmics i socials del País Basc. Dirigent destacat, des dels seus inicis del cooperativisme de Mondragón, ha format part durant dècades dels dirigents emprenedors de l'economia basca. Els cooperativistes valencians que, des de 1970, iniciaren contactes amb l'experiència cooperativa basca, varen trobar en José Maria Ormaetxea un aliat solidari per a dur a terme els seus compromisos inter cooperatius en les comarques valencianes.

José Maria Ormaetxea formà part del grup de cinc joves, guiat per don José Maria Arizmendiarrieta, que en 1956 iniciaren l'activitat en la cooperativa ULGOR, propietària de la marca Fagor. En 1960 deixà la gestió en esta activitat en mans dels companys Alfonso Gorroñogoitia i Jesús Larrañaga, per a crear la Caja Laboral Popular, cooperativa de crèdit que seria durant tres dècades el nucli aglutinador del Grup de Cooperatives de Mondragón.

Junt amb l'activitat bancària en un procés creixent d'obertura d'oficines, posà en marxa un equip d'assessors i consultors (enginyers, economistes, experts en innovació, etc.) integrats tots ells en la que denominaren Divisió Empresarial. A finals de la dècada dels 80, José Mª liderà un canvi important en l'estructura organitzativa del Grup. Caja Laboral deixà de ser l'eix vertebrador de les cooperatives, i es creà una nova entitat anomenada Mondragón Corporación Cooperativa-MCC. Fins 1992, any de la seua jubilació, José María Ormaetxea ocupà la presidència i guià els primers anys del canvi.

Els cooperativistes valencians seguidors dels postulats de Mondragón, aglutinats inicialment en la cooperativa Coinser, promogueren al llarg de la dècada dels 70 molts activitats cooperatives : en el sector de l'Ensenyament (Escola Comarcal, Cooperatives de FP Agrícola, Escola La Florida, etc.) en el sector de Treball Associat, i en la posada en marxa de Consum. Amb motiu de la creació en 1978 de Caixa Popular iniciaren una experiència de Grup que, tal com estudià la professora Rosario Martinez, fou revisada en 1984. En 1989 acordaren reprendre la vocació mondragoniana i fer-la funcionar com a cooperativa de segón grau amb la denominació Grup Empresarial Cooperatiu Valencià-GECV. Integraren incialment esta experiència intercooperativa La Mediterrànea, Grupo Coop, Caixa Popular, En Canya, Escola La Florida, Assecoop i Consum, a les que se sumaren altres cooperatives en posterioritat. En l'any 1990 José Maria Ormaetxea vullgué conèixer personalment l'activitat d'estes cooperatives, i durant tres dies les visità i va estar reunit amb els seus equips directius.