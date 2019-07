Mercadona deja de vender sus populares helados Mochi

Mercadona ha tomado una decisión impopular que ha dejado a sus clientes sin los helados Mochi de Hacendado. En pleno verano, la cadena de supermercados ha retirado este producto temporalmente para mejorarlo.



"No disponemos de los helados Mochi pues en ocasiones tenían la textura dura y estamos trabajando en solucionarlo lo antes posible. De momento, no disponemos de fecha en la que volverán a estar a la venta", así explicaba Mercadona en sus redes sociales.



La reacción de los clientes no se ha hecho esperar. Han firmado una petición en la página web Change.org para pedir que vuelvan a la sección de congelados lo antes posible.



Estos helados están en dos sabores, mango y coco. Se trata de un postre japonés, un bizcocho de arroz de textura viscosa con un relleno helado.





Hola. No disponemos de los helados Mochi pues en ocasiones tenían la textura dura y estamos trabajando en solucionarlo y en restablecer el servicio lo antes posible. Tenemos en cuenta tu interés y lo compartimos con los responsables de este producto.Un saludo! — Mercadona (@Mercadona) July 26, 2019