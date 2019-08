El tráfico de Manises crece al 12%, casi el triple que la media europea

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Manises ha crecido un 12,3 % en el primer semestre del año, una cifra que supera ampliamente la media de la Unión Europea, del 4,7 % y del conjunto del continente europeo, del 4,3 %, y también la de los aeropuertos españoles, cuyo tráfico ha subido un 5,8 % con respecto al mismo periodo del año pasado. El tráfico de pasajeros había subido un 6,7 % en Europa en los primeros seis meses de 2018, según el informe publicado ayer por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés).

Entre los aeropuertos que acogen a más de 25 millones de viajeros al año se encuentra Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuyo tráfico de pasajeros creció un 6,6 % entre enero y junio. En cuanto a aquellos aeropuertos regionales que acogen entre 5 y 10 millones de pasajeros al año, el tráfico de pasajeros aumentó un 21,4 % y un 12,3 % en el aeropuerto de Sevilla y Valencia, respectivamente.

«El crecimiento del tráfico de pasajeros ciertamente se ha desacelerado este año en comparación con los anteriores, pero sigue siendo bastante resistente, en especial, si se tienen en cuenta los desafíos económicos, geopolíticos y específicos del sector que afrontamos», explicó el director general de la Región europea del Consejo de Aeropuertos Internacionales, Olivier Jankovec.

Citó el menor crecimiento económico en Europa, las guerras comerciales, el «brexit», los aumentos de las facturas de combustible, las interrupciones en la gestión del tráfico aéreo causadas por las huelgas de controladores o la falta de personal, la concentración de aerolíneas o la parálisis en las entregas y operaciones del Boeing 737 MAX, que permanece en tierra tras los accidentes de Lion Air y Ethiopian Airlines.El tráfico de mercancías cayó un 3,5 % frente al 3,3 % del primer semestre de 2018.

«La caída en el tráfico de carga es donde realmente se nota en este momento. Y no va a ir a mejor con la caída registrada en junio del 7,1%, la peor mensual en más de siete años. No es un buen augurio para los próximos meses, especialmente porque el tráfico de pasajeros generalmente no permanece totalmente aislado de las tendencias en el tráfico de carga», añadió Jankovec. En cuanto al movimiento de aviones en los aeropuertos europeos, este subió un 2,4 %, mientras que durante la primera mitad del año pasado el aumento fue de un 3,5 %. El movimiento de aeronaves se ha ralentizado desde la subida del 6,2 % del pasado diciembre hasta la subida del 1,6 % en junio.