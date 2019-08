La valenciana S2 Grupo protegerá de ciberataques al tribunal de Estrasburgo

S2 Grupo, una de las compañías valencianas de más empuje en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, sigue su proceso de expansión internacional a base de contratos con destacadas empresas e instituciones. Uno de los últimos va a permitir poner un pie en el corazón de las instituciones europeas a esta empresa especializada en ciberseguridad y ciberinteligencia.

Según apuntan desde la firma que dirigen Miguel Ángel Juan y José Rosell, S2 Grupo acaba de hacerse con la adjudicación de un contrato para realizar una auditoría de ciberseguridad de los sistemas de información en la Corte Europea de Derechos Humanos.

Conocido también como el Tribunal de Estrasbrugo, se trata de la última instancia judicial para la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales en Europa. Es un tribunal internacional, ajeno a la arquitectura de la UE pero reconocido por los 47 miembros del Consejo de Europa, lo que la convierte en una de las instituciones más relevantes del continente.

La empresa, que también tiene presencia en Sudamérica, decidió abrir oficina en Bruselas el año pasado precisamente ante el inicio de la colaboración con organismos internacionales y multilaterales.

No es el único contrato destacado que ha logrado en las últimas semanas S2 Grupo, que es contratista de ciberseguridad de la Generalitat valenciana y otras administraciones así como de empresas cotizadas españolas.

La tecnológica va a comenzar también su participación en un nuevo proyecto europeo llamado «Cybersane: Cyber Security Incident Handling, Warning and Response System for the European Critical Infrastructures». Se trata de una iniciativa del Horizonte 2020 (un programa de la UE que financia proyectos innovadores) relacionado con la protección de Infraestructuras críticas europeas ante ataques avanzados. Participan empresas o instituciones de 11 países europeos: España, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Suiza, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Alemania e Irlanda. Se desarrolla entre septiembre de 2019 y agosto de 2022. El presupuesto total es de 6 millones de euros, apuntan desde la compañía valenciana.



Expectativas de crecimiento

La búsqueda de mejores sistemas de seguridad y la amenaza de la ciberdelicuencia para el sector público y privado han convertido el de empresas como S2 Grupo en un negocio próspero. Según las cuentas de S2 Grupo de Innovación de procesos organizativos, cabecera del grupo que cuenta con varias filiales, la cifra de negocios en 2018 se disparó hasta los 13,8 millones, un 31% más. El resultado también creció, multiplicándose hasta los 625.000 euros de beneficio.

Para este año la empresa, que cuenta con unos 300 empleados, «espera que la cifra de negocios aumente considerablemente en relación al ejercicio económico anterior, como consecuencia de la muy buena disposición del mercado».