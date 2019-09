Gobernanza Industrial se alía con la multinacional Esri para desarrollar su portal

La empresa valenciana Gobernanza Industrial se ha incorporado al prestigioso programa internacional de innovación de la estadounidense Esri, líder global en sistemas de información geográfica (GIS) y cartografía digital.

Gracias a dicha incorporación, Gobernanza Industrial obtendrá acceso a la plataforma tecnológica Esri de uso exclusivo para desarrolladores durante un periodo de tres años, asesoramiento específico y una importante dotación de recursos de programación para el desarrollo de productos basados en tecnología ArcGIS.

El acceso al programa estará focalizado hacia el perfeccionamiento de una aplicación para la comercialización de activos inmologísticos y la planificación estratégica de la inversión industrial, con base en tecnología GIS en 3 dimensiones. La solución desarrollada por Gobernanza Industrial se orienta a un mercado con un nicho estimado de 6.800 millones de euros anuales.

El nuevo portal permite, gracias a su exclusivo planteamiento vectorial, ser implantando en grandes redes logísticas de distribución como el corredor mediterráneo, simplificando de forma considerable el acceso a toda la información necesaria para una eficiente relación entre operadores que ofertan y demandan activos industriales o logísticos. Esri posee una dilatada experiencia en este tipo de proyectos, ya que presta soporte tecnológico a la implantación de los 1.300 kilómetros del tren de alta velocidad del estado de California.

De los servicios del portal podrán beneficiarse tanto propietarios de activos inmobiliarios, como administraciones públicas con suelo industrial disponible y polígonos industriales, como comercializadoras inmobiliarias.

Organizaciones públicas

Esri España contribuye al desarrollo de miles de organizaciones públicas y privadas gracias a su aplicación de The Science Of Where, la capacidad de su tecnología para desencadenar y liberar el valor de los datos de cualquier organización a través del análisis y la visualización del dato en mapas inteligentes. Gobiernos, empresas líderes de mercado en los sectores de telecomunicaciones, utilities, transportes, medioambiente, investigación de mercados, retail, banca, seguridad y emergencias, ONG, entre otros, confían en la tecnología de Esri para tomar decisiones que les permiten tomar las mejores decisiones. www.esri.es

Gobernanza Industrial es una empresa de reciente fundación cuyo objetivo es el diseño de soluciones Proptech en los procesos de inversión industrial. Para ello construye herramientas capaces de facilitar una aproximación real entre administraciones públicas que deseen atraer inversión industrial, empresas interesadas en detectar nuevas localizaciones para el desarrollo de su actividad, propietarios de suelo o de activos inmologísticos, así como polígonos industriales o plataformas logísticas que cuenten con superficies disponibles que ofertar.

Acelerada por Lanzadera

Gobernanza Industrial ha participado como ponente en la sección oficial de las tres últimas ediciones del Salón Internacional de la Logística de Barcelona. Además de ello, su proyecto de portal logístico se impuso como ganador entre más de 50 propuestas dentro de un proceso competitivo de Proptech convocado en 2018 por la incubadora de empresas Lanzadera, radicada en València e impulsada por el empresario español Juan Roig.

Colaboración tecnológica y comercial

La alianza entre Esri y Gobernanza Industrial no solo se centrará en el perfeccionamiento tecnológico del portal industrial, sino que además buscará incrementar el alcance comercial de las innovadoras soluciones diseñadas por Gobernanza Industrial para el asesoramiento geoespacial de la inversión industrial.

En este sentido, la colaboración entre ambas empresas pretende aprovechar todo el potencial exportador identificado por ambas partes, dada la gran escalabilidad del modelo de negocio de Gobernanza Industrial y el posicionamiento comercial consolidado de Esri a través de sus delegaciones en más de 130 países de todo el mundo.