Consell y agentes sociales pretenden bajar el paro del 10 %

El Gobierno valenciano, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los sindicatos CC OO-PV y UGT-PV se marcaron ayer como objetivos de trabajo en esta legislatura la reducción del desempleo en la autonomía, el impulso de la industria y su avance hacia la digitalización y la atracción de inversión. Igualmente, destacaron la necesidad de seguir manteniendo ante el Gobierno central la reclamación de una financiación adecuada para esta autonomía.

Así lo indicaron el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; y los secretarios generales de CCOO-PV, Arturo León, y UGT-PV, Ismael Sáez, tras la reunión que mantuvieron para establecer líneas de actuación para este mandato.

Climent, que destacó la apuesta del Consell por «profundizar en el diálogo social», resaltó que su departamento ha plasmado como «objetivo principal» para los próximos cuatro años «bajar del 10 % de desempleo». Además, se plantea «generar empleo estable y de calidad y trabajar por la no temporalidad y la precariedad».

En este contexto, destacó también como elemento «básico» la decisión de «seguir trabajando» para lograr «la industrialización y reindustrialización» y potenciar «la economía productiva teniendo en cuenta la descarbonización y la digitalización». Además, instó a fomentar el cooperativismo y la economía social y subrayó la necesidad de atraer «inversión» y continuar la «apuesta decidida por el comercio exterior».

No obstante, Climent comentó que «todo no depende de nosotros» como administración autonómica, empresarios y sindicatos y se refirió a la situación del actual Ejecutivo central, al que reclamó la financiación que requiere la Comunitat Valenciana. «Tenemos un Gobierno que está en funciones y eso nos afecta. Mientras no ganemos estabilidad y confianza tampoco podremos crecer económicamente en el territorio y generar la cohesión social por la que trabajamos», dijo.