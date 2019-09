El Colegio de Ingenieros Agrónomos entrega los premios de 2019

El decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL), Baldomero Segura, ha tenido un sentido recuerdo "para las víctimas y a todos los afectados por el reciente episodio de lluvias torrenciales que ha sufrido una parte importante de la Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Desde aquí, nuestra total solidaridad y apoyo para todos los habitantes de esas comarcas. Sabemos que pese a las adversidades, su demostrada capacidad de adaptación es un ejemplo y una muestra de que con inteligencia y tesón, no hay nada que nos frene como sociedad y como sector".

El COIAL ha celebrado la VII edición de los Premios FPIA en compañía de colegiados, empresarios, patronal, organizaciones sectoriales, funcionarios, responsables políticos, periodistas y otros agentes del sector. Cerca de 300 personas han asistido al almuerzo de celebración de este evento, que se ha convertido en cita clave anual para el sector agroalimentario y su entorno natural.

Obsolescencia de la Administración

Baldomero Segura ha destacado los problemas de obsolescencia que sufre la Administración: "Es urgente actualizar toda la regulación de impacto ambiental, prevención de la contaminación y calidad ambiental. Y no porque pidamos ser más laxos, sino porque la regulación en general debe ir acompasada con el estado de la tecnología y, desgraciadamente, arrastramos regulación y procedimientos de hace 30 años que hacen a la Administración poco eficiente y al sector privado menos competitivo".

El decano del COIAL ha mostrado su preocupación en la aplicación de la regulación relacionada con la protección del Medio Ambiente: "No basta tener unas reglas del juego claras y propicias para un desarrollo sostenible, sino que también se necesita una administración más ágil en la actualización de la regulación y más veloz en los necesarios procesos de concesión de autorizaciones. Es justo en este ámbito donde los colegios profesionales tenemos más que aportar".

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), premio Iniciativa y Desarrollo

El COIAL reconoce con el premio Iniciativa y Desarrollo al Acueducto Tajo-Segura y recibirá el premio el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS). Según su presidente, Lucas Jiménez, "estamos recibiendo diferentes galardones con motivo del 40 aniversario del acueducto, y todos nos generan una sensación de orgullo. Y más aún recibirlo en nombre de casi 80.000 familias relacionadas con el trasvase, que forman parte del sindicato de regantes. Pocas simbiosis han funcionado tan bien en esta parte del país como la que forman el agua que nos trae el trasvase, los agricultores y la agronomía. También estoy muy contento porque recibimos este premio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante".

Baldomero Segura ha remarcado que vivimos en "un momento en el que se ha perdido el miedo y el respeto a la falta de alimentos. Alimentarnos representa una fracción cada vez menor de nuestros gastos, y se hace imprescindible recordar a la sociedad la importancia de garantizar su producción. De la correcta explotación del acueducto Tajo-Segura no sólo depende el trabajo de miles de personas de forma directa en el sector agrario e indirecta en la industria de transformación, el transporte y a distribución o mantener una balanza comercial positiva. Representa la garantía de poder alimentar de una forma sana y equilibrada a una buena parte de Europa y hacerlo desde Europa, lejos de inestabilidades políticas, en sistemas menos seguros y eficientes que los nuestros y, desde luego con mayor impacto por su transporte".

Fernando Verdú, director general de Hermisan, premio Excelencia profesional

El ingeniero agrónomo Fernando Verdú (Xixona, 1950), pionero en el campo de la tecnología de riego localizado, reconoce que el premio le ha pillado "de sorpresa. Nunca me hubiera imaginado que mis compañeros podrían llegar a considerarme un referente, con que me considerasen un buen profesional ya es bastante ¿no? Transmito un enorme agradecimiento a todos, verdaderamente me ha hecho una gran, gran ilusión. Me gustaría que fuese un acicate para los jóvenes, que sirviese para ilusionarlos y motivarlos en el desempeño de nuestra profesión que es la más bonita de todas.".

El decano del COIAL ha destacado que Fernando Verdú "lleva décadas demostrando que cada gota de agua cuenta, que con conocimiento y tecnología se puede ser mejor que el resto, aún estando en peor situación de partida. Es el mejor ejemplo que podemos poner para demostrar que contamos con los mejores ingenieros para gestionar el agua, la que nunca nos da una tregua. Uno tiene que ser muy buen empresario y muy buen ingeniero para ejecutar instalaciones de riego en todos los continentes para las más importantes empresas productoras".

Rural Sant Vicent Ferrer, de Benaguasil, Premio Innovación

La Cooperativa Rural Sant Vicent Ferrer recibe el Premio Innovación por su proyecto de innovación en la gestión y modernización de la producción. Para José Vicente Navarro Artal, presidente de la cooperativa "es un motivo de gran satisfacción que un jurado formado por personas que conocen de primera mano la realidad de nuestro sector haya decidido premiar nuestro proyecto. Conscientes del creciente ritmo de abandono de tierras en nuestra área de influencia, hemos intentado poner todo lo que está en nuestra mano para revertir esta tendencia, dignificar el sector, favorecer el relevo generacional, preservar el paisaje y el medio ambiente y garantizar el futuro de los agricultores y agricultoras de Benaguasil y Vilamarxant".

Baldomero Segura valora que este proyecto "se ha ganado la confianza de los socios, demostrando claramente que somos capaces de resolver nuestros problemas. Esperamos que este ejemplo cunda y que la Ley de Estructuras Agrarias, dotada con suficientes medios, impulse y acelere este tipo de iniciativas para ser capaces de movilizar todo nuestro potencial productivo con todo el efecto multiplicador en la industria, el transporte y la distribución que tiene la producción agraria.

Reconocido el trabajo de los jóvenes

El COIAL ha reconocido con el premio Excelencia Nobel recae sobre Fernando Cañamás, egresado de la Escuela de València, por su proyecto de fábrica de zumo de manzana, en el TM de Benicarló. El colegio también felicita a Jordi Buforn Pascual, premio al mejor proyecto de la escuela de València. Se trata de una Fábrica de Cerveza estilo Pils en el TM de La Vila Joiosa