El sector logístico invertirá 73,4 millones y creará 1.500 empleos en la ZAL de València

Las cuatro primeras empresas que han presentado sus proyectos logísticos y empresariales para la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València tienen previsto invertir, conjuntamente 73,4 millones de euros; una inversión que permitirá la creación de 1.518 empleos (188 directos y 1.330 indirectos), según se desprende de las ofertas socioeconómicas abiertas esta mañana en acto público celebrado en sede de la Autoridad Portuaria de València (APV).

La inversión y el empleo previsto van en la línea de las estimaciones realizadas por la APV y están en concordancia con los puestos de trabajo que este tipo de actividad genera en otras zonas logísticas portuarias. Las cuatro primeras empresas aspirantes para instalarse en la ZAL del puerto de Valencia se comprometen a contratar a parados de larga duración y a personas en riesgo de exclusión social. En todos los casos, los proyectos empresariales presentan un fuerte componente ecológico, ya sea por la instalación de complejos sistemas de ahorro energético y plantas fotovoltaicas o por el compromiso de no contratar suministro eléctrico procedente de combustibles fósiles.

Proyectos

La empresa valenciana Grupo Raminatrans se ha comprometido a una inversión de 9,21 millones de euros para levantar un almacén logístico donde gestionar temporalmente depósitos aduaneros, preparación de pedidos, embalajes y etiquetado de mercancías. Esta nave tendrá una superficie de 15.496 m2 de una parcela -la F2 en el plano de la ZAL- de 24.863 m2, es decir, la instalación ocupará el 62% de la extensión a la que aspira.

Grupo Raminatrans evalúa el impacto de su proyecto en materia de empleo en 50 puestos directos y otros 150 indirectos. En su oferta, Raminatrans se compromete a la contratación de empleo en los barrios próximos a la ZAL y a garantizar la igualdad de género en sus contrataciones con paridad hombre/mujer. Asimismo, la compañía se compromete a colaborar con las ONG de proximidad y recurrirá a la asociación Enkadena, empresa de trabajo temporal que emplea a expresidiarios en reinserción laboral, para ofrecer puestos de trabajo. Raminatrans ha denominado su plan para la ZAL como "Proyecto cero" dado que será un edificio con cero emisiones de CO2.

Por su parte, la también empresa valenciana QA Pimba prevé invertir 8,63 millones de euros para levantar una nave de 21.512 m2 en la parcela G2. Con estas cifras, el porcentaje de ocupación de esta parcela se sitúa en el 64%. En materia de puestos de trabajo, el proyecto de QA Pimba prevé generar 53 empleos directos y 180 indirectos.

En su proyecto empresarial, QA Pimba se compromete a priorizar el empleo a residentes del entorno de la ZAL y a desarrollar una política de RSC comprometida con su entorno más cercano. En materia medioambiental, la compañía detalla inversiones en energía solar, térmica y fotovoltaica y compromisos de reducción de CO2.

Por lo que respecta a MSC, su proyecto contempla una inversión de 19,86 millones de euros para la construcción de una nave de 20.200 m2 que se ubicará en la parcela A2, lo que representa un 60% del porcentaje de ubicación de esta parcela. El proyecto de MSC contempla la creación de 60 puestos de trabajo directos y 500 indirectos. En materia socioeconómica, MSC se compromete a contratar al 2% del empleo que genere entre personas con riesgo de exclusión social o parados de larga duración. En materia medioambiental, propone un fuerte impulso del vehículo eléctrico en sus instalaciones e instalar 5.050 unidades generadoras de energía solar que permitirán un ahorro anual en emisiones de 785 toneladas de CO2 al año. La potencia instalada de su central fotovoltaica de esta planta será de 1.662 Kwp, que generará al año 2.040.825 Kwhp.

Inversión más elevada

La inversión más elevada de las ofertadas para una parcela de la ZAL es la que plantea Medlog, una extensión empresarial del grupo MSC. Esta compañía ha ofertado una inversión de 35,76 millones de euros para la instalación de una nave logística especializada en el transporte por contenedor en frío para congelados y productos refrigerados. El empleo anunciado es de 25 puestos de trabajo directos y 500 empleos indirectos. En la parcela B2 de la ZAL levantaría una nave de 25.400 m2; lo que supondría una ocupación del 65% de su parcela de 39.600 m2.

Medlog se compromete a realizar el 2% de sus contrataciones entre el colectivo de parados de larga duración o de personas con riesgo de exclusión social que residan en el entorno de la ZAL; y como planteamiento ambiental, esta empresa anuncia que solicitará el suministro eléctrico a las compañías que le garanticen que el origen de la energía contratada no genera emisiones contaminantes; esto es, de fuentes no generadoras de CO2. Paralelamente, Medlog ofrece la construcción en su nave de la ZAL de una propia central de energía fotovoltaica instalando placas con una capacidad de potencia de 2.093 Kwp, para lo que instalará 6.343 unidades o módulos fotovoltaicos, capaces de generar un ahorro de 1.074 toneladas de CO2 al año. La totalidad de las máquinas de almacén, carretillas, vehículos, etc serán eléctricos. Con estas medidas, la empresa aspira a la obtención de la certificación BREAM.