Los sindicatos denuncian la precariedad en Burger King y Bimbo

La aprobación del Real Decreto-Ley sobre el registro de jornada laboral, obligatorio en España desde el pasado día 12 de mayo, multiplica las denuncias de sindicatos, sobre todo a empresas con elevados porcentajes de trabajadores con contratos a tiempo parcial, así como autónomos.

La mayor Franquicia Master de Burger King en España que opera en la Comunitat Valenciana no cumple con la legislación. Según la Inspección de Trabajo, Burger King Spain ha vulnerado los artículos 12 y 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Desde hace meses, la sección sindical de UGT de València, de Burger King Spain S.L.U. lleva reclamando a la empresa que los trabajadores realizar una cantidad elevada de horas que exceden de su jornada parcial y que no se les abona, además de no llevar a cabo un registro diario real de la jornada realizada, ya que obligan a los trabajadores a registrar su horario proyectado y no el horario real realizado, viéndose afectada la cotización de quienes hacen esas horas que no figuran en ningún lado.

Ante la falta de colaboración por parte la empresa, UGT interpuso varias denuncias ante la Inspección de Trabajo de Valencia para que se solucionara este asunto, y tras requerir a Burger King toda la documentación necesaria para esclarecer este asunto en múltiples ocasiones y no comparecer le ha abierto un acta de obstrucción.

Burger King debe transformar a jornada completa los contratos a tiempo parcial de los trabajadores de Valencia ya que la Inspección de Trabajo de Valencia ha estimado una reciente denuncia interpuesta por UGT. En la resolución de la denuncia, la Inspección obliga a Burger King a transformar a jornada completa los trabajadores identificados a tiempo parcial que se encontraban fuera de su jornada y no contaban con el registro diario de jornadas.



Transportistas de Bimbo

Mientras tanto, Comisiones Obreras denuncia que la marca de pan y bollería industrial Bimbo -con centros de trabajo en Xirivella- vuelve a atemorizar a sus transportistas "con el beneplácito de la UGT. La central sindical asegura que "si no aceptan jornadas inhumanas, trabajarán en las rutas menos rentables", apunta el sindicato liderado por Arturo León a través de un comunicado.

"Esto es inhumano", aseguran fuentes de Comisiones. Doce horas al volante descargando cajas y sin parar para descansar y comer. Si nadie lo impide, trabajarán en estas condiciones las seiscientas personas que llevan a los centros urbanos la mercancía que sale de las fábricas de Bimbo. La marca ha dado una nueva vuelta de tuerca a un modelo perverso. "La empresa firmó un acuerdo con UGT que no limita la jornada laboral. Los transportistas volverán a su casa cuando finalicen la ruta. Si no lo aceptan, les cambiarán los clientes y reducirán sus ingresos", explican estas mismas fuentes.

Bimbo no quiere que sus transportistas tengan una relación laboral con la compañía. Tampoco quiere que CC OO les represente. "Al reducir los días laborales a cinco -según CC OO- acaba con las trescientas rutas que realizaba el personal que tiene en nómina en el área comercial. Si se sale con la suya, esos trescientos trabajadores abandonarán la empresa mediante un expediente de regulación de empleo y se quitará el problema de un plumazo".

Lo que hoy ocurre en Bimbo es consecuencia de lo que sucedió en el año 2011, cuando la empresa cambió mediante un ERE su red comercial y obligó a los trabajadores y trabajadoras a suscribir un contrato mercantil, utilizando la figura de los autónomos económicamente dependientes para legalizar su situación. Transformó a los vendedores con relación laboral en transportistas autónomos.

CC OO en Bimbo asegura que "solo firma" acuerdos que mejoran las condiciones laborales y los salarios. Así lo ha hecho en las once fábricas donde tiene mayoría. Ostenta el 62% de la representación en producción.