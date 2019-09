Compromís carga contra el Gobierno central ante la crisis del cava en Requena

El senador Carles Mulet reprocha que el ministerio se lave las manos en beneficio de la DO Cava -controlada por grandes bodegas catalanas y con sede en Villafranca del Penedés- dejando desamparadas y sin posibilidades amplias zonas que son ideales para que el sector pueda crecer en los límites que marca la ley y anuncia iniciativas para devolver el real decreto a su situación anterior.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha denunciado la poca sensibilidad con el campo e intereses valencianos por parte del Gobierno que una vez más "se pone de espaldas a una problemática por él mismo causada en los sectores vitivinícolas de Utiel y Requena con la aprobación de un real decreto de marcado carácter político que da potestades vinculantes a los órganos de gobierno de las Denominaciones de origen como vetar plantaciones en territorios como el valenciano".

Crítricas al Gobierno

El senador ha recordado como de nuevo el socialismo español prefiere sonreírles las gracias a unos territorios e ignorar las demandas de otros. "Es el tipo de solidaridad tan particular en la que creen y que ahoga nuestras ansias, pretensiones y derechos como pueblo, pues el Gobierno optó ante una injusticia lavarse las manos para que sean las DO sin el arbitrio del Estado quienes decidan si se puede o no plantar uva en territorios como Extremadura o el País Valenciano, lo que satisface intereses muy concretos, pero frustra posibilidades de desarrollo antes previstas en el sector", ha indicado.

Para Compromís "debe ser el Gobierno quien module las posibilidades de las DO y no lo deje todo en mano de sus órganos de gobierno, los monopolios de las bodegas que se aprovechan de esta situación, aplique la normativa comunitaria y no deje tirados a los agricultores valencianos de secano, permitiéndoles plantar más".

Según Mulet "el Gobierno socialista actúa de forma irresponsable, egoísta y temerario al dejar que unas autonomías se peleen entre ellas apartándose de en medio en vez de intermediar, defender los intereses comunes del sector e interlocutar y no dejar desamparado a las partes débiles del sector. De nuevo nos dejan con el culo al aire, como ya hicieron en materia de confederaciones, permitiendo la ruina de nuestra citricultura o no vigilando la expansión de plagas entre otros ejemplos", por lo que ha anunciado que "trabajaremos para ser decisivos, poder cambiar Reales Decretos injustos como este y que nuestro sector primario sea tan respetado como el de otras autonomías".