El exdirector de Bankia niega que en su ámbito estuvieran las cuentas

El abogado defensor del que fuera director general de Bankia, Ildefonso Sánchez Barcoj, ha negado este miércoles en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad que en el ámbito de su defendido estuviera la elaboración de estados financieros, por lo que no se le puede responsabilizar de su contenido.

El letrado ha pedido la absolución de Sánchez Barcoj, al que inicialmente no acusaba el ministerio público pero al que, en la presentación de sus conclusiones, señaló como cooperador necesario en el falseamiento de las cuentas con una petición de dos años y medio cuando de prisión.

No solamente no hay delito alguno ni se ha podido demostrar que esos estados financieros en cuya elaboración no participó Barcoj fueran falsos, sino que por su trayectoria profesional, primero en Caja Madrid y después en Bankia, el acusado no tuvo manera de participar en su elaboración.

Del mismo modo, no pudo intervenir ni intervino en la redacción del folleto -del que también ha defendido el letrado su rigor-, de la salida a Bolsa, en la cual participó y compró acciones.

También ha intervenido hoy el abogado del exdirector de control interno de Bankia, Miguel Ángel Soria, que ha rechazad que éste "taponara" o dificultara en ningún caso los trabajos del socio auditor de Deloitte, Francisco Celma.

Soria "no pudo taponar nada", ha explicado el letrado, porque por sus manos no pasaban todos y cada uno de los papeles; el auditor externo, ha explicado tiene en todo momento acceso a las áreas correspondientes, por lo que no cabe que el auditor interno acapare la información.

El juicio se reanudará el próximo lunes 30 de septiembre, antepenúltima sesión fijada por el tribunal para un plenario que en principio debe concluir el miércoles 2 de octubre.

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunta estafa y falsedad contable, pena sensiblemente superior a la que solicita para su exvicepresidente José Luis Olivas y el ex consejero ejecutivo de la entidad José Manuel Fernández Norniella, que se enfrentan a cinco y seis años de cárcel, respectivamente.

Para el ex número dos de Rato, Francisco Verdú, la petición es de entre seis y nueve meses de cárcel.

Al margen de los gestores, la representante del Ministerio Público amplió el pasado julio su acusación, que ahora se dirige contra los exconsejeros con presencia en los comités de auditoría del grupo BFA-Bankia, entre ellos el exministro Ángel Acebes, así como el interventor Sergio Durá y el socio auditor de Deloitte Francisco Celma.