Los fabricantes de esmaltes cerámicos de España e Italia se unen frente a terceros

Los fabricantes de esmaltes cerámicos de España e Italia acercan posturas en la feria de Bolonia sobre aspectos energéticos y medioambientales que le son comunes. El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc), Joaqui?n Font de Mora, acompañado por el secretario general de la organización, Manuel Breva; ha mantenido una reunión con el presidente de la asociacio?n homo?loga italiana, Ceramicolor, Claudio Casolari y su secretario general, Giuseppe Abello.

Por parte de Anffecc se ha puesto sobre la mesa la necesidad de la revisión de las tarifas y peajes del gas, petición en la que se han sumado diversos sectores. En este sentido, desde la patronal esmaltera española se subraya que los costes energéticos en España son más altos que en el resto de Europa. Otro de los temas que se han tratado es la normativa medioambiental. Tanto Anffecc como Ceramicolor han puesto de manifiesto que en ambos países se cumple la normativa regional, nacional y europea medioambiental, «cosa que no siempre se sigue en países competidores de otras áreas del mundo» explica Font de Mora, quien matiza que España e Italia «están comprometidos con la defensa medioambiental, y esto supone unos costes que no siempre se asumen fuera de Europa, con la desventaja competitiva que ello implica no solo en términos de rentabilidad, sino también de protección medioambiental en un entorno global»