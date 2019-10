González Pons responde y ataca a los empresarios que defienden la ampliación del Puerto de València

El eurodiputado Esteban González Pons se defiende sobre su cambio de opinión ante la ampliación del Puerto de València atacando a los empresarios que le critican. El político del Partido Popular y exconseller de Territorio y Vivienda que en otros tiempos aplaudió la Declaración de Impacto Ambiental favorable al terreno ganado al mar por el recinto del Grao asegura ahora vía Twitter que "leyendo la prensa valenciana de hoy (en referencia a Levante-EMV) que el puerto de València y algunos de los empresarios que se benefician de su cuestionada ampliación se defienden de mi columna de opinión del lunes con insultos y descalificaciones personales".



"No voy a entrar en esa espiral", explica tras las declaraciones en las que el presidente de la asociación de empresarios y directivos logísticos Propeller València, Pedro Coca, tilda al Gonzáles Pons de "cínico y trasnochado". También el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, considera que González Pons parece haberse caído del caballo, como San Pablo, por el camino, tras ser conseller en la Generalitat de Francisco Camps, y criticar 13 años después la ampliación del puerto.



González Pons afirma que, "como valenciano siempre he defendido mi ciudad y siempre lo haré. Y no esperen que en el Parlamento Europeo haga otra cosa (...)", agrega.



Posición pública



El ex alto cargo del Consell sostiene que su posición es "pública y no va a cambiar por más que me ataquen personalmente". Asegura que la ampliación y el acceso norte al puerto "destrozarán la Malva-rosa y El Saler". Y piensa que "a estas alturas del XXI ese es un precio que València no puede ni debe pagar".





Mi posición es pública y no va a cambiar por más que me ataquen personalmente: creo que la ampliación y el acceso norte al puerto destrozarán la Malvarrosa y El Saler, y pienso que a estas alturas del XXI ese es un precio que Valencia no puede ni debe pagar. — González Pons (@gonzalezpons) October 2, 2019

También destaca que "si el Puerto de València tiene argumentos menor que no pierda los nervios y los exponga".