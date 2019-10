Los hoteleros valencianos estallan por quedarse fuera de las ayudas por Thomas Cook

Los hoteleros valencianos han cargado hoy contra el agravio comparativo que, en su opinión, supone el paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno solo para empresas turísticas en Canarias y Baleares, grandes afectadas por la crisis del turoperador británico Thomas Cook.

"Este plan de choque ha dejado perplejos a los empresarios hoteleros y turísticos de la Comunitat Valenciana, si tenemos en cuenta que esta comunidad y el área especialmente centrada en Benidorm y Costa Blanca son el segundo mercado de venta de paquetes turísticos en Reino Unido durante el invierno muy por delante de Baleares. Según los datos de la pasada temporada de invierno (18-19) la Costa Blanca dobló ampliamente la venta de paquetes turísticos sobre lo realizado por Baleares, por lo que en opinión de Hosbec, las medidas anunciadas por el gobierno son discriminatorias e injustas con el esfuerzo que realizamos", declara Antonio Mayor, presidente de Hosbec.

Además, los empresarios valencianos no creen que se haya actuado con igual criterio sobre situaciones similares ocurridas anteriormente. Cuando en 2017 se produjo la quiebra de Monarch y que supuso la pérdida para el aeropuerto de Alicante de más de 600.000 asientos y unas pérdidas para el sector hotelero de varios millones de euros que no se recuperaron, no se arbitró ninguna medida, ninguna reducción tasas aeroportuarias, ninguna acción promocional extraordinaria, ninguna bonificación en las cuotas de la Seguridad Social y todo el trabajo de recuperación de actividad de venta en el Reino Unido se ha realizado "sobre el riñón de los empresarios sin que se haya obtenido ninguna ventaja o apoyo específico" han recordado los empresarios hoteleros.

Por ello, los empresarios valencianos son muy claros: todas las medidas anunciadas por la ministra deben ser de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, todos los aeropuertos y todas las empresas que puedan estar afectadas por esta quiebra o quiebras anteriores, y toda la actuación de refuerzo promocional deberá tener en cuenta que Benidorm y la Costa Blanca son "esenciales para la estrategia en el mercado británico y sobre todo en el mercado de invierno, aspecto que parece ignorar o no conocer con detalle los actuales responsables del turismo en el Gobierno de España".